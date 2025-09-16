НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ принял помощника президента России, председателя Морского совета РФ
Генеральный секретарь То Лам выразил радость по случаю встречи с Николаем Патрушевым, давним другом и соратником. Напомнив о тёплых, открытых и содержательных встречах в ходе официального визита в Российскую Федерацию в мае текущего года, Генеральный секретарь отметил, что визит делегации Морского совета Российской Федерации является наглядным и практическим подтверждением эффективности двусторонних отношений, особенно в части конкретизации достигнутых между двумя странами высокоуровневых договорённостей.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Вьетнам является прибрежным государством, и для достижения стратегических целей развития страны необходимо стать мощной морской державой, вносящей активный вклад в обеспечение мира, безопасности, сотрудничества и развития в регионе и мире. Он предложил, чтобы Российская Федерация как великая держава с богатым опытом в морской сфере поддержала и сотрудничала с Вьетнамом на взаимовыгодной основе, в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Отмечая позитивную динамику развития двусторонних отношений во всех сферах в последнее время, Генеральный секретарь То Лам предложил, чтобы Морской совет Российской Федерации и лично Николай Патрушев поддержали и продвигали сотрудничество с Вьетнамом в области разработки морской политики, научных исследований морей и океанов, развития морской инфраструктуры, морских транспортных маршрутов и логистических систем, подготовки кадров; оказали содействие Вьетнаму в устойчивом и эффективном управлении и освоении морского пространства в соответствии с интересами каждой стороны, ради мира, стабильности и развития в регионе и мире.
Помощник президента России, председатель Морского совета Российской Федерации Николай Патрушев выразил благодарность за тёплый и торжественный приём со стороны Вьетнама, передал Генеральному секретарю То Ламу искренние приветы и пожелания от президента Путина; подчеркнул, что Россия придаёт большое значение развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом как с одним из ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Николай Патрушев проинформировал Генерального секретаря о результатах содержательных и эффективных переговоров с министерствами и ведомствами Вьетнама по вопросам развития нового, но многообещающего направления сотрудничества двух стран. Он отметил, что это является практическим шагом по реализации Совместного заявления о стратегических направлениях двусторонних отношений на новый этап сотрудничества, а также договорённостей, достигнутых в ходе визита Генерального секретаря То Лама в Россию в мае 2025 года.
Николай Патрушев подтвердил, что доложит президенту Путину с целью скоординировать усилия министерств и ведомств двух стран по решительной реализации сотрудничества в морской сфере и других областях; выразил готовность к тесному взаимодействию с Вьетнамом по развитию и совершенствованию международных морских маршрутов, использованию глубоководных портов Вьетнама в качестве международных логистических центров, что имеет ценность как для двух стран, так и для Юго-Восточной Азии и всего мира.
Стороны высоко оценили результаты двустороннего сотрудничества в рамках Тропического центра и договорились о необходимости дальнейшего повышения его эффективности, а также расширения и углубления двустороннего взаимодействия в области научных исследований, разработки и применения новых технологий, материалов и других продуктов. Было выражено намерение поддерживать сотрудничество между Вьетнамом и Россией во всех сферах, где у сторон есть интерес и потенциал, формируя прочную основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень.
Генеральный секретарь То Лам подтвердил поддержку усиления роли и голоса России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, предложил российской стороне поддержать позиции Вьетнама и АСЕАН по вопросам Восточного моря на основе соблюдения международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС). Генеральный секретарь также попросил Николая Патрушева передать президенту Путину приветы и наилучшие пожелания.
В этот торжественный момент Николай Патрушев вручил Генеральному секретарю То Ламу медаль «За сотрудничество в морской сфере» в знак признания значительного вклада товарища Генерального секретаря в развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и его руководящей роли в вопросах двустороннего морского сотрудничества.