Генеральный секретарь ЦК КПВ призвал Донгтхап к прорывному развитию

Генеральный секретарь партии То Лам выступает на рабочем заседании с Постоянным бюро парткома провинции Донгтхап 11 декабря. Фото: ВИA

На рабочем заседании постоянного бюро провинциального парткома 11 декабря глава партии высоко оценил достижения провинции за последнее время: улучшение социально-экономической инфраструктуры, выдающиеся результаты в области образования, профессиональной подготовки, здравоохранения и культуры, а также улучшение условий жизни местного населения.Подчеркивая местные преимущества, такие как географическое положение, транспортное сообщение и сильные человеческие ресурсы, он сказал, что провинция должна стать лидером в регионе по созданию экологической системы сельского хозяйства и модернизации сельских районов, устойчиво развивая сельскохозяйственный сектор, чтобы к 2030 году сделать его основополагающим столпом экономики.В перспективе до 2050 года Донгтхап должен стать пионером в реструктуризации экономики, открывая возможности для таких новых экономических секторов, как экологическая экономика, экономика пресной воды, адаптивное сельское хозяйство, мультимодальное транспортное сообщение и здравоохранение.Чтобы конкретизировать это видение, То Лам заявил, что провинция должна уделять должное внимание работе по партийному строительству и сосредоточиться на развитии упорядоченной, эффективной и сильной политической системы, создании стимулов для привлечения талантов и улучшении качества человеческих ресурсов. Кроме того, он подчеркнул важность решительных усилий по борьбе с коррупцией и тщательной подготовки к предстоящим партийным съездам на всех уровнях.Обладая потенциалом и силой, провинция должна развивать высокотехнологичное и устойчивое сельское хозяйство, устойчивый туризм, а также ускорять развитие цифровой экономики и инноваций, заявил он, подчеркнув, что 2025 год является решающим годом для Донгтхапа в реализации целей социально-экономического развития на период 2021-2025 годов и резолюции, принятой на 11-й провинциальной партийной конференции на период 2020-2025 годов. Он призвал провинцию осуществить приоритетные меры, способствующие экономическому росту, одновременно защищая окружающую среду и обеспечивая социальное благополучие.Он выразил уверенность, что Донгтхап успешно выполнит свои цели развития, внеся вклад в реализацию резолюции, принятой на 13-м съезде Национальной партии, и улучшив качество жизни граждан.