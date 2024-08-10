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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам требует от Ханоя приложить больше усилий для выполнения особой роли
Он также отметил политическую решимость руководителей местных ведомств, организаций и администраций всех уровней, которые приняли реформированный образ мышления, предприняли решительные действия и сохранили высокое чувство ответственности за развитие столицы.
Обозначив основные задачи на ближайшее время, лидер страны подчеркнул необходимость полного осознания потенциала Ханоя, его выдающихся преимуществ и особо важной роли в деле "Доймой" (обновления), дельты Красной реки и всей страны.
По его словам, Ханой должен поощрять дух динамизма и творчества, мыслить масштабно, действовать смело и продолжать реформировать мышление и методологию работы, чтобы развиваться более активно и всесторонне и стать образцом во всех областях.
Он также попросил приложить больше усилий, чтобы столица могла обеспечить быстрое и устойчивое развитие, гармонично сочетая экономический рост с культурой, охраной окружающей среды, безопасностью и счастьем людей.
Кроме того, Ханой должен должным образом выполнять задачу по созданию и исправлению партийно-политической системы, что является ключевым фактором для достижения успеха в других областях, сказал он.
Высший руководитель также посоветовал Ханою одновременно контролировать осуществление власти, усилить проверку и надзор для предотвращения злоупотребления властью, еще больше укрепить тесную связь партии и администрации с народом, основываться на удовлетворении людей при оценке работы партийных комитетов и администраций всех уровней, развивать демократию и использовать силу великой национальной солидарности, в первую очередь солидарность внутри партийных комитетов и администраций, особенно муниципального партийного комитета, его Постоянного бюро и постоянных членов.
Что касается ключевых задач на предстоящее время, то Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что столице необходимо продвигать культурные и героические традиции, продолжать обновлять мышление и методы работы для более сильного и всестороннего развития.
Город должен развиваться быстро и устойчиво, гармонично сочетая экономику и культуру, защиту окружающей среды с безопасностью и счастьем населения. Необходимо обеспечивать развитие столицы на 5 основах: культура и люди; три трансформации (зеленая трансформация, цифровая трансформация, экономика замкнутого цикла); синхронная, современная, тесно соединенная инфраструктура; цифровая экономика, умный город; наука, технологии и инновации.
Кроме того, следует внимательно следовать Заключению №21-KL/TW от 25 октября 2021 года ВЦИК об активизации работы по партийному строительству, упорядочению партийных рядов и политической системы, решительно бороться с негативными проявлениями, более активно укреплять связи между Партией, правительством и народом, делая их все более тесными.