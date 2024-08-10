Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам требует от Ханоя приложить больше усилий для выполнения особой роли

9 августа Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам провел рабочее заседание с Постоянным бюро парткома Ханоя, на котором рассматривалось выполнение резолюций 13-го всевьетнамского съезда партии и 17-й партийной конференции парткома Ханоя, а также директивы Политбюро о проведении партийных конференций всех уровней в преддверии 14-го всевьетнамского съезда партии.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам на рабочем заседании с Постоянным бюро Ханойского партийного комитета 9 августа. Фото: ВИA  
Выступая на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что за последние годы Ханой стал ведущей местностью во многих областях, яркой точкой в деле «доймой», полюсом роста в регионе дельты Красной реки, северном регионе и по всей стране.

Он также отметил политическую решимость руководителей местных ведомств, организаций и администраций всех уровней, которые приняли реформированный образ мышления, предприняли решительные действия и сохранили высокое чувство ответственности за развитие столицы.
Обозначив основные задачи на ближайшее время, лидер страны подчеркнул необходимость полного осознания потенциала Ханоя, его выдающихся преимуществ и особо важной роли в деле "Доймой" (обновления), дельты Красной реки и всей страны.

По его словам, Ханой должен поощрять дух динамизма и творчества, мыслить масштабно, действовать смело и продолжать реформировать мышление и методологию работы, чтобы развиваться более активно и всесторонне и стать образцом во всех областях.

Он также попросил приложить больше усилий, чтобы столица могла обеспечить быстрое и устойчивое развитие, гармонично сочетая экономический рост с культурой, охраной окружающей среды, безопасностью и счастьем людей.

Кроме того, Ханой должен должным образом выполнять задачу по созданию и исправлению партийно-политической системы, что является ключевым фактором для достижения успеха в других областях, сказал он.

Высший руководитель также посоветовал Ханою одновременно контролировать осуществление власти, усилить проверку и надзор для предотвращения злоупотребления властью, еще больше укрепить тесную связь партии и администрации с народом, основываться на удовлетворении людей при оценке работы партийных комитетов и администраций всех уровней, развивать демократию и использовать силу великой национальной солидарности, в первую очередь солидарность внутри партийных комитетов и администраций, особенно муниципального партийного комитета, его Постоянного бюро и постоянных членов.

Что касается ключевых задач на предстоящее время, то Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что столице необходимо продвигать культурные и героические традиции, продолжать обновлять мышление и методы работы для более сильного и всестороннего развития.
Город должен развиваться быстро и устойчиво, гармонично сочетая экономику и культуру, защиту окружающей среды с безопасностью и счастьем населения. Необходимо обеспечивать развитие столицы на 5 основах: культура и люди; три трансформации (зеленая трансформация, цифровая трансформация, экономика замкнутого цикла); синхронная, современная, тесно соединенная инфраструктура; цифровая экономика, умный город; наука, технологии и инновации.

Кроме того, следует внимательно следовать Заключению №21-KL/TW от 25 октября 2021 года ВЦИК об активизации работы по партийному строительству, упорядочению партийных рядов и политической системы, решительно бороться с негативными проявлениями, более активно укреплять связи между Партией, правительством и народом, делая их все более тесными.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

10 августа председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман потребовал активизировать работу по организации административных единиц уездного и общинного уровня, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
ПОДРОБНЕЕ

Top