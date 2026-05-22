НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам: Развитие промышленности производства и переработки материалов в направлении экологичности, устойчивости и самостоятельности

В своём выступлении генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам подчеркнул 5 основных установок.
  Генсек ЦК КПВ, президент То Лам выступает на заседании. Фото: VNA
Днём 21 мая в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам провёл рабочее заседание с Центральным комитетом по политике и стратегии, посвященном направлениям развития промышленности производства и переработки материалов во Вьетнаме.

В своём выступлении генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам подчеркнул 5 основных установок. Во-первых, промышленность производства и переработки материалов определяется как базовый и стратегический сектор в процессе индустриализации и модернизации страны. Во-вторых, необходимо развивать этот сектор целенаправленно и концентрированно, избегая распыления ресурсов, и организовать его структуру по трехъярусной системе: базовые материалы необходимо сохранять и модернизировать; на стратегических материалах следует сосредоточить прорывные усилия; к созданию материалов будущего нужно готовиться заблаговременно. В-третьих, необходимо совершить решительный переход от добычи ресурсов к их глубокой переработке, освоению технологий и повышению внутренней добавленной стоимости. В-четвертых, в качестве столпов развития следует использовать науку и технологии, стандарты, высококвалифицированных работников и вьетнамские предприятия. В-пятых, развивать промышленность производства и переработки материалов необходимо в направлении экологичности, устойчивости и самостоятельности, способности к международной конкурентоспособности и соответствия международным обязательствам

VOV/ВИА

Церемония встречи генерала армии Фан Ван Зянга в России

21 мая в штаб-квартире Министерства обороны России министр обороны Андрей Белоусов провёл церемонию встречи генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя Премьер-министра, Министра национальной обороны и высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Российскую Федерацию и совместно председательствующих на втором раунде консультаций в морской сфере.
