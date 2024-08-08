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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Днем 8 августа 2024 года в штаб-квартире ЦК партии в Ханое, Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 8 августа. Фото: ВИА  

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после направления поздравительного письма Президент РФ предложил позвонить по телефону, чтобы напрямую поздравить товарища То Лама с избранием Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ).

Президент Владимир Путин пожелал Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу больших успехов на его благородном посту и выразил уверенность, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Ламу будут руководить партией, государством и Вьетнамский народ и дальше будет добиваться больших успехов в деле партийного строительства и развития все более процветающей и сильной страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам искренне поблагодарил Президента Владимира Путина и руководителей Российской Федерации за направление писем соболезнования и направление делегации для участия в государственных похоронах покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент То Лам подтвердил, что товарищ Нгуен Фу Чонг является выдающимся руководителем, пользующимся большим авторитетом перед партией, государством и народом Вьетнама и внесшим на протяжении почти 60 лет огромный вклад в революционное дело партии и народа Вьетнама, посвящая много любви, энтузиазма и усилий развитию традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Два лидера согласились оценить, что отношения сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией развиваются очень хорошо и достигают многих важных достижений во всех областях, особенно в сфере обороны, безопасности, энергетики, нефти и газа, торговли...

Чтобы продолжать укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Российской Федерацией, чтобы оно стало более эффективным и содержательным, Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам и президент Владимир Путин обсудили и согласовали ряд важных решений в ближайшем будущем в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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