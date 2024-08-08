Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 8 августа. Фото: ВИА

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после направления поздравительного письма Президент РФ предложил позвонить по телефону, чтобы напрямую поздравить товарища То Лама с избранием Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ).



Президент Владимир Путин пожелал Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу больших успехов на его благородном посту и выразил уверенность, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Ламу будут руководить партией, государством и Вьетнамский народ и дальше будет добиваться больших успехов в деле партийного строительства и развития все более процветающей и сильной страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам искренне поблагодарил Президента Владимира Путина и руководителей Российской Федерации за направление писем соболезнования и направление делегации для участия в государственных похоронах покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.



Генеральный секретарь ЦК КПВ и президент То Лам подтвердил, что товарищ Нгуен Фу Чонг является выдающимся руководителем, пользующимся большим авторитетом перед партией, государством и народом Вьетнама и внесшим на протяжении почти 60 лет огромный вклад в революционное дело партии и народа Вьетнама, посвящая много любви, энтузиазма и усилий развитию традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.



