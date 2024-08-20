НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Председателем Китая Си Цзиньпином
Китайский лидер еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга; высоко оценил большой и важный вклад покойного Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга во вьетнамское революционное дело и вьетнамско-китайские отношения, а также в развитие социализма в мире. Товарищ Си Цзиньпин выразил уверенность, что партия и государство Вьетнама продолжат наследовать наследие покойного Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, будут добиваться новых и более значительных успехов в деле обновления и строительства социализма.
Он подчеркнул, что это первый государственный визит в Китай, а также первый зарубежный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в качестве главы партии, государства Вьетнама, который имеет важное значение, демонстрируя первостепенный приоритет двух партий и стран для вьетнамско-китайских отношений, отметив, что это важное время для двух стран, чтобы вывести двусторонние отношения на новую высоту во всех аспектах. Товарищ Си Цзиньпин подтвердил, что Вьетнам является приоритетным направлением во внешней политике Китая; Поддерживет Вьетнам, чтобы он продолжал упорно придерживаться руководства партии и продвигать дело строительства социализма.
От имени партии, государства и народа Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам выразил искреннюю благодарность ЦК КПК за отправку телеграммы с глубокими соболезнованиями и выражением ряда особых жестов в связи кончиной Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга убедительно демонстрируя высокий уровень отношений между двумя партиями и странами и особую привязанность между товарищем Си Цзиньпином и товарищем Нгуен Фу Чонгом.
Подчеркнув важность визита, генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и придает первостепенное значение дружественным добрососедским отношениям, всеобъемлющему стратегическому партнерству и сообществу с общим будущим, имеющим стратегическое значение с Китаем; подтвердил желание присоединиться к Генеральному секретарю ЦК КПК, Председателю Си Цзиньпину и другим высокопоставленным китайским руководителям в наследии и продвижении давней традиции дружбы между двумя партиями и странами, а также в ориентации вьетнамско-китайских отношений, которые вступают в новую фазу и все более стабильно, долгосрочно и устойчиво развиваются.
В искренней и дружественной атмосфере два лидера обсудили ситуацию каждой партии, каждой страны и отношения между двумя партиями и странами.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам поздравил великие и важные достижения, достигнутые партией, государством и народом Китая под руководством Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина за 10 лет «новой эры», особенно начиная с 20-го всекитайского съезда КПК и до сих пор. Он также выразил уверенность в деле строительства социализма с китайской спецификой, отметив, что Китай развивается и процветает, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам проинформировали Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина о текущей ситуации во Вьетнаме, особенно о социально-экономическом развитии, работе по партийному и системному политическому строительству, борьбе с коррупцией и негативными явлениями, обороне, безопасности и внешней политике; в то же время он подчеркнул, что Вьетнам будет максимально продвигать дух «самостоятельности, самоуверенности, самодостаточности и национальной гордости» для успешной реализации резолюции 13-го всевьетнамского съезда КПВ, подготовки и организации 14-го всевьетнамского съезда КПВ.
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил достижения, достигнутые партией, государством и народом Вьетнама за последнее время; выразив уверенность, что под руководством ЦК КПВ партия, государство и народ Вьетнама добьются еще больших успехов в деле обновления и строительства социализма, успешно реализуя цель – стать развивающейся страной с высоким средним доходом к 2030 году и к 2045 году стать развитой страной с высоким уровнем дохода, как это определено 13-м съездом КПВ.
Что касается отношений между двумя партиями и двумя странами, лидеры двух стран выразили свою радость, особенно после двух исторических визитов высших руководителей двух партий в 2022 и 2023 годах, отметив, что двусторонние отношения сохраняют положительную динамику развития, добившись многих успехов в соответствии с направлениями «6 больше» в том числе: более высокого политического доверия, более содержательного сотрудничества в области обороны и безопасности, более глубокого содержательного сотрудничества, более сильной социальной основы, более тесной многосторонней координации, лучшего контроля и разрешения разногласий.