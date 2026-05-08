НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял участие во Вьетнамско-индийском бизнес-форуме

В экономическом сотрудничестве были достигнуты многие обнадеживающие результаты, но они все еще не соответствуют потенциалу и уровню отношений между двумя странами
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам выступает на Вьетнамско-индийском форуме по торговле, инвестициям и туризму. Фото: ВИА   
В рамках государственного визита в Индию днем 7 мая по местному времени в Мумбаи - ведущем экономическом, финансовом и технологическом центре Индии - генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам выступил на Вьетнамско-индийском форуме по торговле, инвестициям и туризму. На мероприятии присутствовали представители почти 400 предприятий двух стран.

Отметив, что в экономическом сотрудничестве были достигнуты многие обнадеживающие результаты, но они все еще не соответствуют потенциалу и уровню отношений между двумя странами, вьетнамский лидер подтвердил, что настало время поднять вьетнамско-индийское сотрудничество на новую высоту, при этом не только расширять масштабы, но и, что более важно, повышать качество, глубину и стратегическую значимость. Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама предложил бизнес-сообществам двух стран эффективнее использовать взаимодополняемость двух экономик и инвестировать в ключевые области:

«Я хочу подчеркнуть, что Вьетнам не только призывает к инвестициям, но и всегда активно готовит наилучшие условия для сопровождения инвесторов. Мы ускоряем институциональные реформы, упрощаем административные процедуры, продвигаем цифровую трансформацию в государственном управлении и повышаем эффективность правоприменения. В то же время Вьетнам фокусируется на развитии экосистем поддержки инвестиций, включая промышленные зоны, парки высоких технологий, инновационные центры, логистическую инфраструктуру и подготовку высококвалифицированных работников. Мы обязуемся обеспечивать права и законные интересы инвесторов, усиливать диалог и создавать прозрачную и здоровую деловую среду. Вьетнам стремится быть не просто привлекательным инвестиционным направлением, а местом, где предприятия смогут развиваться в долгосрочной перспективе и строить устойчивое будущее».

В присутствии генерального секретаря ЦК КПВ, президента То Лам представители ассоциаций и предприятий двух стран обменялись мнениями относительно проведения совместных мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, налаживанию деловых связей; сотрудничества в реализации проектов в областях культуры, туризма, продвижения имиджа, кинопроизводства и установления рыночных связей.

Также 7 мая в городе Мумбаи генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял главного министра штата Махараштра Девендру Фаднависа.

VOV/VNA

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

В рамках государственного визита в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка утром 8 мая в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.
