Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял участие во Вьетнамско-индийском бизнес-форуме
Отметив, что в экономическом сотрудничестве были достигнуты многие обнадеживающие результаты, но они все еще не соответствуют потенциалу и уровню отношений между двумя странами, вьетнамский лидер подтвердил, что настало время поднять вьетнамско-индийское сотрудничество на новую высоту, при этом не только расширять масштабы, но и, что более важно, повышать качество, глубину и стратегическую значимость. Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама предложил бизнес-сообществам двух стран эффективнее использовать взаимодополняемость двух экономик и инвестировать в ключевые области:
«Я хочу подчеркнуть, что Вьетнам не только призывает к инвестициям, но и всегда активно готовит наилучшие условия для сопровождения инвесторов. Мы ускоряем институциональные реформы, упрощаем административные процедуры, продвигаем цифровую трансформацию в государственном управлении и повышаем эффективность правоприменения. В то же время Вьетнам фокусируется на развитии экосистем поддержки инвестиций, включая промышленные зоны, парки высоких технологий, инновационные центры, логистическую инфраструктуру и подготовку высококвалифицированных работников. Мы обязуемся обеспечивать права и законные интересы инвесторов, усиливать диалог и создавать прозрачную и здоровую деловую среду. Вьетнам стремится быть не просто привлекательным инвестиционным направлением, а местом, где предприятия смогут развиваться в долгосрочной перспективе и строить устойчивое будущее».
В присутствии генерального секретаря ЦК КПВ, президента То Лам представители ассоциаций и предприятий двух стран обменялись мнениями относительно проведения совместных мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, налаживанию деловых связей; сотрудничества в реализации проектов в областях культуры, туризма, продвижения имиджа, кинопроизводства и установления рыночных связей.
Также 7 мая в городе Мумбаи генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял главного министра штата Махараштра Девендру Фаднависа.