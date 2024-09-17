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НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял нового посла Китая

17 сентября в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял посла Китая во Вьетнаме Хэ Вэя, который прибыл, чтобы вручить свои верительные грамоты высшему руководству.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам (справа) принимает посла Китая во Вьетнаме Хэ Вэя. Фото: ВИA  
То Лам выразил благодарность за недавние жесты поддержки со стороны высокопоставленных китайских лидеров Вьетнаму в восстановлении после серьезных последствий, вызванных тайфуном Яги и последующими наводнениями. Он также передал соболезнования и поддержку от руководителей партии и государства Вьетнама китайским лидерам и народу в пострадавших регионах Китая, которые пострадали от недавнего тайфуна.

Поздравив его с получением аккредитации во Вьетнаме, То Лам выразил надежду и веру в то, что посол будет способствовать укреплению своей роли моста, соединяющего две страны, и внесет свой вклад в укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя партиями и странами.

Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама неизменно придают большое значение развитию традиционной дружбы и всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства с Китаем, считая это стратегическим выбором и высшим приоритетом в общей внешней политике Вьетнама.

Высший руководитель также выразил удовлетворение позитивным и всесторонним развитием двусторонних отношений в последнее время, особенно в связи с историческими визитами руководителей высшего уровня обеих партий и стран. Эти визиты определили новое направление двусторонних отношений и договорились о создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, способствующего получению практических выгод для народов двух стран и поддержанию мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Посол Хэ Вэй сказал, что надеется на внимание и поддержку со стороны вьетнамских лидеров, а также на тесную координацию действий вьетнамских министерств, секторов и населенных пунктов. Он подтвердил, что на своем посту сделает все возможное для укрепления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, а также вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Дипломат также подчеркнул свою приверженность усилению своей роли в координации и продвижении сотрудничества между министерствами, ведомствами и населенными пунктами Китая и Вьетнама в реализации общих пониманиях, достигнутых высокопоставленными лидерами, и соглашений, подписанных обеими сторонами; активизации регулярных обменов на высоком уровне для укрепления политического доверия, расширения предметного сотрудничества в области обороны и безопасности, повышения социально-экономического и культурного сотрудничества и содействия дружественным обменам между людьми; поддержание тесного сотрудничества в рамках многосторонних механизмов и на международных форумах; а также совместный контроль и более эффективное разрешение разногласий на основе соглашений и общих пониманий на высоком уровне в интересах благополучия и стабильности народов двух стран и мира в регионе.

ВИА/ИЖВ

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