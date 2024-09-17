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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам принял нового посла Китая
Поздравив его с получением аккредитации во Вьетнаме, То Лам выразил надежду и веру в то, что посол будет способствовать укреплению своей роли моста, соединяющего две страны, и внесет свой вклад в укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя партиями и странами.
Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама неизменно придают большое значение развитию традиционной дружбы и всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства с Китаем, считая это стратегическим выбором и высшим приоритетом в общей внешней политике Вьетнама.
Высший руководитель также выразил удовлетворение позитивным и всесторонним развитием двусторонних отношений в последнее время, особенно в связи с историческими визитами руководителей высшего уровня обеих партий и стран. Эти визиты определили новое направление двусторонних отношений и договорились о создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, способствующего получению практических выгод для народов двух стран и поддержанию мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Посол Хэ Вэй сказал, что надеется на внимание и поддержку со стороны вьетнамских лидеров, а также на тесную координацию действий вьетнамских министерств, секторов и населенных пунктов. Он подтвердил, что на своем посту сделает все возможное для укрепления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, а также вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Дипломат также подчеркнул свою приверженность усилению своей роли в координации и продвижении сотрудничества между министерствами, ведомствами и населенными пунктами Китая и Вьетнама в реализации общих пониманиях, достигнутых высокопоставленными лидерами, и соглашений, подписанных обеими сторонами; активизации регулярных обменов на высоком уровне для укрепления политического доверия, расширения предметного сотрудничества в области обороны и безопасности, повышения социально-экономического и культурного сотрудничества и содействия дружественным обменам между людьми; поддержание тесного сотрудничества в рамках многосторонних механизмов и на международных форумах; а также совместный контроль и более эффективное разрешение разногласий на основе соглашений и общих пониманий на высоком уровне в интересах благополучия и стабильности народов двух стран и мира в регионе.