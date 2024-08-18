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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам отправляется с государственным визитом в Китай

Утром 18 августа Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства То Лам, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама отбыли из Ханоя в Китай с государственным визитом.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам с супругой отправляются с государственным визитом в Китай. Фото: ВИA  
Визит вьетнамского руководителя с 18 по 20 августа проходит по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама сопровождают До Ван Чиен, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; Ле Мин Хынг, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Организационным отделом ЦК КП; Председатель Центрального теоретического совета, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина; генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр национальной обороны; генерал-полковник Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям; Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Чан Лыу Куанг, член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра; Нгуен Кхак Динь, член ЦК партии, заместитель председателя Национального собрания; и другие.

ИЖВ/ВИА

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