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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам: Нельзя допустить материального богатства при духовной и нравственной бедности общества
Во встрече также приняли участие Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ, а также члены Политбюро, члены Секретариата ЦК КПВ, члены ЦК КПВ, руководители министерств, ведомств, центральных и местных органов.
На рабочей встрече представитель Партийного комитета Центральной общественной безопасности кратко доложил о ходе подготовки и содержании проекта. Участники встречи также выступили с мнениями, сосредоточив внимание на углубленном обмене и обсуждении связанных с ним вопросов.
Выступая с заключительным словом на рабочей встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что название резолюции должно быть кратким, соответствовать требованиям документов XIV съезда КПВ, а также новым требованиям развития в деле строительства и управления современным обществом в соответствии с социалистическими целями и развитием страны.
Для дальнейшего углубления основополагающих руководящих взглядов Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам предложил исходить из того, что необходимо строить современное общество как дело всего народа под руководством Партии; активно воспринимать квинтэссенцию человеческой цивилизации, достижения науки, технологий и передового управления, одновременно твердо отстаивая независимость, самостоятельность, самобытность национальной культуры и социалистическую ориентацию в процессе развития страны.
Обеспечивать гармоничное развитие материальной и духовной сфер, гармонию между экономическим развитием и развитием культуры и человека, повышать уровень духовной жизни, укреплять общественное доверие и счастье народа, не допуская ситуации, когда общество богатеет материально, но беднеет в культурном, нравственном и гуманистическом отношении. Быстрое развитие должно идти рука об руку с сохранением социальной стабильности, повышением качества жизни народа. Нельзя жертвовать порядком и дисциплиной, социальной справедливостью, окружающей средой и культурными ценностями ради одного лишь экономического роста.
Строить общество, в котором человек является центром, культура - основой, а закон и дисциплина - опорными столпами. Формирование цивилизованного социалистического общества прежде всего означает воспитание вьетнамского человека новой эпохи, обладающего идеалами, личностью, культурой, гражданским сознанием, чувством ответственности и способностью адаптироваться к современному обществу. Необходимо тесно сочетать нравственное управление с правовым управлением, созидание с борьбой с негативными явлениями, воспитание и убеждение с дисциплиной, порядком и верховенством закона.
Все руководящие принципы и политические меры должны быть направлены на защиту человека, повышение качества жизни, обеспечение того, чтобы каждый гражданин мог жить в безопасной, здоровой и гуманной среде, имел возможности для развития и справедливо пользовался плодами развития. Необходимо тесно сочетать экономическое развитие с прогрессом и социальной справедливостью, не оставляя никого позади.
Построение современной системы общественного управления является стратегическим прорывом. Чем быстрее идет развитие, тем более эффективным должно быть управление обществом. Необходимо решительно обновлять мышление и методы общественного управления в современном направлении, последовательно переходя от управления обществом к его администрированию и созидательному формированию.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам потребовал пересмотреть систему целей и показателей в более стратегическом ключе, сосредоточив внимание на тех целях, которые непосредственно отражают качество общества, качество управления, уровень безопасности, доверия, счастья и качества жизни населения; продолжить дополнение и совершенствование содержания, задач и решений в более сфокусированном и выразительном направлении; тщательно проанализировать содержание документов XIV съезда КПВ, а также уже принятых резолюций и заключений Центрального комитета КПВ, Политбюро и Секретариата ЦК КПВ, обеспечив единство и согласованность, не допуская дублирования и наложения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам обратил внимание на то, что речь идет о резолюции, посвященной строительству общества на новом этапе. Эта резолюция должна носить интеграционный, связующий характер и формировать модель вьетнамского общества в новый период; четко определить нормативные ценности и общие требования, к которым вся политическая система должна стремиться в процессе построения цивилизованного социалистического общества в нашей стране в предстоящее время.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул решимость разработать резолюцию на основе нового мышления, дальновидного видения, глубокого содержания и осуществимых решений, обладающих высокой практической направленностью. Резолюция призвана не только решать актуальные социальные вопросы, но и, в более глубоком смысле, формировать модель вьетнамского общества в новую эпоху, где ориентирующей целью является социалистическое развитие. Именно это станет прочной социальной основой для успешного выполнения Резолюции XIV съезда КПВ и реализации двух столетних целей страны.