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НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам начал государственный визит в Ирландию

После успешного завершения государственного визита в Монголию вечером 1 октября по местному времени Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в аэропорт Дублин в Дублине, начав государственный визит в Ирландию по приглашению Президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса.
  Министр сельского хозяйства, продовольствия и мореходства Ирландии Пиппа Хакетт встречает Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама. Фото: ВИА  
В аэропорту Дублин делегацию встречали Министр сельского хозяйства, продовольствия и мореходства Ирландии Пиппа Хакетт, начальник протокола Министерства иностранных дел Имонн Макки, мэр округа Фингал Брайан Макдонах, Посол Ирландии во Вьетнаме Дейрдре Ни Фаллуин, c вьетнамской стороны – Посол Вьетнама в Ирландии До Минь Хунг с супругой, сотрудники Посольства Вьетнама в Ирландии.

Это первый государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента в Ирландию после установления дипломатических отношений между двумя странами. Визит направлен на повышение политического доверия, укрепление дружественных отношений, продвижение сотрудничества между двумя странами, особенно в областях экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, инноваций, образования, подготовки кадров и сельского хозяйства.

Нянзан/ИЖВ

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