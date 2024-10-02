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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам начал государственный визит в Ирландию
Это первый государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента в Ирландию после установления дипломатических отношений между двумя странами. Визит направлен на повышение политического доверия, укрепление дружественных отношений, продвижение сотрудничества между двумя странами, особенно в областях экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, инноваций, образования, подготовки кадров и сельского хозяйства.