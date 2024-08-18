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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и его супруга начали государственный визит в Китай
В международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу вьетнамского лидера встретили член ЦК КПК, губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун, мэр города Гуанчжоу Сунь Чжиян и посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо.
В аэропорту присутствовали посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май с супругой, Генеральный консул Вьетнама в Гуанчжоу Нгуен Вьет Зунг с супругой, а также сотрудники Генерального консульства и представители вьетнамской общины в Гуанчжоу.
Во время пребывания в городе Гуанчжоу провинции Гуандун Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и сопровождающие его лица планируют возложить цветы к могиле мученика Фам Хонг Тхая в мемориальном парке Хуанхуаган и посетить место, где находится штаб-квартира Вьетнамской революционной лиги молодежи.
Вьетнамский лидер проведет встречу с членом Политбюро, секретарем парткома провинции Гуандун, а также встретится с китайскими деятелями дружбы.