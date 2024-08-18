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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и его супруга начали государственный визит в Китай

18 августа утром Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент То Лам с супругой и высокопоставленной делегацией Вьетнама прибыли в город Гуанчжоу провинции Гуандун, начав свой трехдневный государственный визит в Китай.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам с супругой в международном аэропорту Байюнь в городе Гуанчжоу китайской провинции Гуандун. Фото: baoquocte
Визит проходит по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

В международном аэропорту Байюнь города Гуанчжоу вьетнамского лидера встретили член ЦК КПК, губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун, мэр города Гуанчжоу Сунь Чжиян и посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо.

В аэропорту присутствовали посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май с супругой, Генеральный консул Вьетнама в Гуанчжоу Нгуен Вьет Зунг с супругой, а также сотрудники Генерального консульства и представители вьетнамской общины в Гуанчжоу.

Во время пребывания в городе Гуанчжоу провинции Гуандун Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам и сопровождающие его лица планируют возложить цветы к могиле мученика Фам Хонг Тхая в мемориальном парке Хуанхуаган и посетить место, где находится штаб-квартира Вьетнамской революционной лиги молодежи.

Вьетнамский лидер проведет встречу с членом Политбюро, секретарем парткома провинции Гуандун, а также встретится с китайскими деятелями дружбы.


ИЖВ/ВИА

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18 августа вечером Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президент государства То Лам, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетили посольство Вьетнама в Пекине и встретились с его сотрудниками, представителями вьетнамской общины и вьетнамскими студентами в Китае.
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