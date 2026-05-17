Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам: Вьетнамский национальный университет в Ханое должен продолжать поступательное развитие и стать символом интеллектуального потенциала Вьетнама
В своей юбилейной речи доцент, кандидат наук Буй Тхе Зуи, кандидат в члены ЦК КПВ, секретарь парткома, директор Вьетнамского национального университета в Ханое подчеркнул, что празднование 120-летия Дня традиций является возможностью оглянуться на вековой поток знаний, на путь самоутверждения вьетнамского интеллектуального потенциала в процессе взаимодействия с мировой цивилизацией. Берущий начало от Индокитайского университета, основанного 16 мая 1906 года, путь от Вьетнамского национального университета и Ханойского государственного университета до нынешнего Вьетнамского национального университета в Ханое представляет собой непрерывный процесс преемственности ценностей «Наука - Гуманизм - Свободомыслие», духа «Национальность - Наука - Революция», а также стремления служить Отечеству и народу.
Опираясь на достигнутые результаты, Вьетнамский национальный университет в Ханое определил стратегическую цель - стать ведущим элитным университетом Азии, войти к 2030 году в число 100 лучших университетов Азии, а к 2035 году - в число 300 лучших университетов мира. Это не только цель, связанная с рейтингами, но, что важнее, задача по созданию центра подготовки талантов, научных исследований, технологического развития и инноваций, способного играть ведущую роль в развитии страны в новую эпоху.
В торжественной, исполненной гордости и воодушевления атмосфере юбилейной церемонии Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам от имени руководства Партии и Государства выступил с речью, в которой подчеркнул, что Вьетнам обладает тысячелетней культурной традицией и всегда придавал особое значение талантливым людям, считая их «жизненной силой государства», решающей основой процветания или упадка страны. Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что Партия неоднократно предупреждала: отставание представляет собой всеобъемлющую угрозу, ставящую под удар судьбу и будущее нации. Именно поэтому Партия приняла важнейшие стратегические решения, такие как резолюция 57-NQ/TW Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации; резолюция 71 о прорывном развитии образования и подготовки кадров; резолюция 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры. Политический курс уже определён, институциональная база расширяется, ресурсы подготавливаются. Решающее значение сейчас имеет действие - решительное, эффективное и доведённое до конца, для реализации высоких целей развития на многие десятилетия вперёд, чтобы вывести страну из состояния отставания и к 2045 году войти в число развитых передовых государств.
Вьетнамский национальный университет в Ханое должен подняться до уровня современного элитного университета - многопрофильного и междисциплинарного, функционирующего по модели инновационного университета и способного вести за собой развитие страны. Согласившись с поставленной университетом целью войти к 2030 году в группу 100 ведущих университетов Азии, а к 2035 году - в группу 300 ведущих университетов мира, Генеральный секретарь, Президент государства предложил, чтобы ряд ключевых направлений университета вошел в топ-100 в мире.
Для реализации этого видения Вьетнамскому национальному университету в Ханое необходимы современная образовательная философия, передовая система управления и открытая академическая среда; необходимо ускорить завершение строительства университетского городка Хоалак как зелёного, умного и современного комплекса, органично связанного с Парком высоких технологий Хоалак, чтобы сформировать ведущую в стране экосистему образования, исследований, технологий и инноваций; разработать конкретные планы, распределить цели и задачи между подразделениями, исследовательскими группами и членами университета, внедряя управление по результатам; инвестировать в современную научную инфраструктуру, привлекать и эффективно использовать отечественные и зарубежные таланты.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что Вьетнамский национальный университет в Ханое должен стать площадкой, способной идти впереди, проводить эксперименты и прокладывать путь для новых моделей в области образования, науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, создавая тем самым практическую основу для дальнейшего совершенствования государственной политики в новую эпоху.
Университет должен быть пионером в реализации стратегических резолюций Партии и стать центром концентрации интеллектуального потенциала для изучения, освоения и развития базовых технологий. Программы действий должны реализовываться решительно, доводиться до конца, иметь измеримые результаты и очевидную эффективность; достижения в области образования и исследований должны напрямую служить стране, столице Ханою и регионам.
Он выразил пожелание, чтобы Вьетнамский национальный университет в Ханое стал одним из символов академической дипломатии Вьетнама. Каждый преподаватель, сотрудник, школьник и студент университета должен осознавать, что представляет интеллектуальный потенциал, культуру и достоинство Вьетнама во всей академической, внешнеполитической и международной деятельности. Благодаря высоким знаниям, цивилизованному стилю, способности к интеграции и сохранению национальной самобытности университет должен способствовать активному распространению мягкой силы Вьетнама в новую эпоху.
Университет должен качественно организовать широкую политико-идеологическую работу среди преподавателей и студентов, рассказывая о славных традициях, роли, ответственности и миссии интеллигенции в новую эпоху развития страны. Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул: «Эта традиция является бесценным наследием, которое необходимо сохранять, распространять и превращать в движущую силу действий. Из университета вышли выдающиеся руководители Партии и Государства, такие как Генеральный секретарь Чыонг Тинь, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, генерал Во Нгуен Зяп; многие крупные учёные, деятели искусства; многие героические представители интеллигенции и выдающиеся студенты, посвятившие свои силы, интеллект, молодость и даже кровь и жизнь созданию «образа Вьетнама». Каждый преподаватель, учёный, школьник и студент Университета должен жить, учиться, исследовать и трудиться так, чтобы быть достойным предыдущих поколений, доверия Родины и народа, а также особого внимания, которое Партия и Президент Хо Ши Мин всегда уделяли развитию образования, науки и технологий страны».
Генеральный секретарь, Президент государства предложил Вьетнамскому национальному университету в Ханое активно взаимодействовать с профильными органами для подготовки предложений Политбюро и Правительству по созданию прорывных механизмов и политики развития как для самого университета, так и для системы высшего образования Вьетнама в целом. Особое внимание следует уделить устранению институциональных, управленческих, финансовых и кадровых барьеров, вопросам университетской автономии, академической свободы, инвестиций в фундаментальную науку и стратегические технологии. Это позволит университету развиваться на соответствующем уровне и одновременно станет мощным стимулом для обновления всей системы высшего образования Вьетнама в новую эпоху.
По этому случаю от имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вручил Вьетнамскому национальному университету в Ханое орден Труда первой степени в знак признания выдающегося вклада в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание талантов, научные исследования, передачу знаний, инновации и служение стране.