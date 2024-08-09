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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам встретился с делегацией Комитета по связям с ветеранами гвардейской 308-й дивизии

8 августа в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с делегацией Комитета по связям с ветеранами 308-й дивизии, известной также как бригада "Тьенфонг" (Авангард), по случаю 75-й годовщины со дня основания дивизии.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам встречается с делегацией Комитета по связям с ветеранами 308-й дивизии. Фото: ВИА  
Созданная 28 августа 1949 года в городе Донду уезда Фулыонг северной провинции Тхайнгуен, 308-я бригада, ныне 308-я дивизия, стала первой стратегической резервной мобильной регулярной частью Вьетнамской народной армии (ВНА). Ее название вошло в историю как синоним легендарных побед, таких как Пограничная кампания (осень-зима 1950 года), битва при Дьенбьенфу, кампании 9-го маршрута - Кхесань и 9-го маршрута - Южный Лаос, а также оборона древней цитадели Куангчи.

15 января 1976 года дивизии было присвоено звание "Герой Народных Вооруженных Сил", а 12 коллективов и 11 человек были удостоены этой чести или посмертно. Многие офицеры и солдаты также удостоились высоких наград. Пять раз доблесть и самоотверженность дивизии были отмечены лично Президентом Хо Ши Мином.

За свою 75-летнюю историю 308-я дивизия выпустила множество высокопоставленных военных, ученых и деятелей искусства, которые внесли значительный вклад в строительство и оборону Отечества.

От имени руководителей Партии и Государства Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам направил теплые приветствия и наилучшие пожелания офицерам и военнослужащим 308-й дивизии всех поколений.

Руководитель Вьетнама подчеркнул, что на каждом этапе развития страны есть вклад и героический дух 308-й дивизии – ключевого подразделения, «железного кулака» Вьетнамской народной армии, который пользуется доверием народа.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам выразил желание, чтобы ветераны 308-й дивизии всегда сохраняли благородные качества «солдат Дядюшки Хо», продолжали продвигать традиции героического подразделения вооруженных сил, поддерживать солидарность, вместе преодолевать все трудности, поддерживать друг друга, вносить вклад в социально-экономическое развитие местности, развивать традицию «Когда пьешь воду, помни об источнике», заботиться о своих товарищах, хранить память о тех, кто пожертвовал собой...

Товарищ То Лам поручил Министерству обороны, Министерству труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Обществу ветеранов войны Вьетнама, другим министерствам и ведомствам успешно реализовывать политику Партии и Государства по возданию должного ветеранам войны и людям, внесшим вклад в защиту и развитие страны, продолжать создавать благоприятные условия для деятельности ветеранов войны, воспитывать молодое поколение на славных традициях прошлого, чтобы молодые люди продолжали развивать традиции Вьетнамской народной армии, 308-й дивизии.


ВИА/ИЖВ

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