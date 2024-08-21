Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам успешно завершил свой государственный визит

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президент государства То Лам, его супруга и генеральный секретарь ЦК КПК, Преседатель КНР Си Цзиньпин и его супруга. Фото: ВИА

В столичном международном аэропорту Пекина высшего руководителя и сопровождающих его лиц провожали сотрудник Секретариата ЦК КПК, член Государственного совета Китайской Народной Республики, министр общественной безопасности Ван Сяохун, посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо, представители Министерства иностранных дел Китая., вместе с послом Вьетнама в Китае Фамом Шао Маем и представителями вьетнамской общины в стране.



Во время своего визита товарищ То Лам провел переговоры со своим китайским коллегой, стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве между двумя странами, присутствовал на чаепитии и встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи, Председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмином. Он также провел встречу с представителями организаций дружбы, почтил память председателя Мао Цзэдуна в мемориальном доме, посвященном покойному китайскому лидеру, посетил и провел рабочую встречу в Центральной партийной школе КПК, а также посетил технологическую компанию MEGVII.



Вьетнамский лидер, его супруга и члены вьетнамской делегации возложили цветы к могиле мученика Фам Хонг Тхая в мемориальном парке Хуанхуа Ганг и посетили памятное место - штаб-квартиру Вьетнамской революционной лиги молодежи в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун. Они также посетили посольство Вьетнама и встретились с вьетнамской общиной в Китае.



Вьетнамский лидер, его супруга и вьетнамская делегация отдали цветочную дань памяти мученику Фам Хонг Тхаю на его могиле в мемориальном парке Хуанхуаган и посетили памятное место - штаб-квартиру Вьетнамской революционной молодежной лиги в городе Гуанчжоу провинции Гуандун. Они также посетили посольство Вьетнама и встретились с представителями вьетнамской общины в Китае.



В ходе переговоров и встреч стороны проинформировали друг друга о ситуации каждой страны, обсудили и достигли многих важных общих пониманий об отношениях между двумя партиями и странами, а также о текущих международных и региональных проблемах. По этому случаю было подписано 14 соглашений о сотрудничестве между министерствами, отраслями, ведомствами и населенными пунктами двух стран.



Высшие руководители достигли высокого консенсуса в отношении укрепления политического доверия, поддержания регулярных обменов и контактов между высокопоставленными руководителями двух партий и стран, придания важности стратегической ориентирующей роли партийного канала в общих двусторонних отношениях, продолжения углубления теоретического сотрудничества посредством таких механизмов, как теоретическая конференция между двумя партиями, своевременного обмена друг с другом последними теоретическими и практическими достижениями каждой партии и страны, внесения вклада в дело каждой партии и страны.



Они согласились продолжать укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, расширять экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, включая содействие соединению в рамках инициатив “два коридора, один пояс”, “один пояс и один путь”, развитие железнодорожных и автомобильных инфраструктурных связей, укрепление сотрудничества в цепочке поставок, а также экономического сотрудничества между приграничными населенными пунктами и расширение обмена мнениями в рамках реформы государственных предприятий.



Генеральный секретарь ЦК КПК, Преседатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай готов увеличить импорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции, расширить представительства Вьетнама по продвижению торговле в Китае и обеспечить благоприятные условия для поступления высококачественной сельскохозяйственной продукции Вьетнама на свой рынок.



Высшие руководители Вьетнама и Китая согласились с необходимостью дальнейшего расширения контактов между людьми, укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно между молодежью. Они договорились объявить 2025 год “Годом гуманитарных обменов Вьетнама и Китая”.

Лидеры также затронули международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнув важность координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах и в международных механизмах для защиты законных интересов двух стран, что вносит позитивный вклад в общие интересы международного сообщества.



