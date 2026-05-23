Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам: Создавать благоприятные условия для инвестиций американских высокотехнологичных корпораций во Вьетнам
Он подчеркнул, что Вьетнам рассматривает США как одного из важнейших партнёров и заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в соответствии с уровнем Всеобъемлющего стратегического партнёрства, в котором экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остаётся основным двигателем, а сотрудничество в области науки и технологий становится новым прорывным направлением отношений.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил, что Вьетнам ускоряет совершенствование прозрачной правовой среды, придаёт большое значение защите прав интеллектуальной собственности и созданию благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности высокотехнологичных компаний в духе содействия развитию, связанному с переходом к модели роста, основанной на науке и технологиях.
Он подтвердил, что Вьетнам высоко ценит и готов создавать благоприятные условия для инвестиций и ведения бизнеса американскими высокотехнологичными корпорациями на основе гармонизации интересов, способствуя развитию двусторонних отношений и принося практическую пользу народам и предприятиям двух стран.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент предложил группе Amazon в полной мере использовать свой потенциал и достигнутые положительные результаты во Вьетнаме, продолжая оставаться важным партнёром страны в реализации резолюции № 57-NQ/TW о прорыве в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, внося практический вклад в развитие инфраструктуры данных, технологий искусственного интеллекта и подготовку высококвалифицированных кадров во Вьетнаме.
Со своей стороны Дэвид Запольски, старший вице-президент группы Amazon, поздравил Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама с избранием на новый высокий пост и выразил признательность за возможность быть принятым Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом.
Поделившись результатами сотрудничества и деятельности Amazon во Вьетнаме, Дэвид Запольски выразил уверенность, что Вьетнам обладает потенциалом стать одним из ведущих технологических центров региона и имеет широкие перспективы сотрудничества в тех сферах, где Amazon обладает сильными позициями, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и большие данные.
Пользуясь случаем, Дэвид Запольски искренне поблагодарил руководство Партии и Государства Вьетнама за внимание и поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности Amazon во Вьетнаме на протяжении последнего десятилетия, выразив уверенность в потенциале развития страны благодаря чётко определённым целям, курсу и политике.
Руководитель Amazon также подчеркнул долгосрочную приверженность корпорации инвестициям во Вьетнам и готовность сопровождать страну в развитии цифровой инфраструктуры и подготовке кадров, способствуя достижению целей социально-экономического развития Вьетнама.