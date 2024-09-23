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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял участие в семинаре по развитию полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта
Открывая мероприятие, министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг отметил, что вьетнамско-американские отношения в последнее время постоянно развиваются во всех областях, особенно в сфере торгово-экономического партнерства.
Министр Нгуен Чи Зунг отметил огромный потенциал сотрудничества между вьетнамскими и американскими партнерами в области высоких технологий, таких как полупроводники и искусственный интеллект, подчеркнув, что это партнерство откроет предприятиям обеих стран возможности для поддержания и использования преимуществ каждой из сторон.
Вьетнам обнародовал стратегию развития искусственного интеллекта в 2021 году, а 21 сентября 2024 года премьер-министр подписал программу развития человеческих ресурсов для полупроводниковой промышленности и национальную стратегию развития полупроводниковой промышленности, сказал он, добавив, что в ближайшее время страна активизирует подготовку высококачественных кадров для этого сектора с целью подготовки 50 000 инженеров к 2030 году.
На семинаре представители ведущих технологических организаций и групп США и мира поделились международным опытом в развитии полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта, а также указали на огромный потенциал и возможности сотрудничества с Вьетнамом в этих областях.
Эксперты высоко оценили стратегию Вьетнама по развитию полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта и выразили уверенность, что с такими ориентирами страна станет привлекательным направлением для инвесторов в этих областях и добьется успехов в будущем.
Выступая на мероприятии, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам четко заявил, что Вьетнам определил быстрое и устойчивое развитие страны, основанное на науке, технологиях и инновациях.
Партия и государство Вьетнама уже определили три стратегических прорыва в социально-экономическом развитии, а именно: институты, инфраструктура и человеческие ресурсы в сочетании с реструктуризацией экономики и обновлением модели роста, а также содействие национальному развитию на основе научно-технологий, инноваций и культурных ценностей вьетнамского народа, сказал он.
Развитие полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта - это объективное требование, стратегический выбор и приоритет в научно-технологическом развитии, который подтолкнет развитие других вспомогательных отраслей, подчеркнул высший руководитель страны.
То Лам отметил, что в настоящее время Вьетнам переживает важный момент перехода к цифровой экономике, зеленой экономике и циркулярной экономике и уделяет приоритетное внимание активному развитию науки, технологий и инноваций для создания прорывов в производительности, качестве и повышении конкурентоспособности экономики.
В этом контексте Вьетнам поощряет и ставит во главу угла привлечение выборочных инвестиций, ориентированных на высокотехнологичные проекты, исследования и разработки в области полупроводников и искусственного интеллекта, возобновляемые источники энергии и «зеленый водород», создание синхронной инфраструктуры, сказал он, добавив, что это также области, в которых у американских инвесторов есть большой потенциал и сильные стороны.
Анализируя положительные результаты сотрудничества Вьетнама и США с момента нормализации отношений в 1995 году, То Лам подтвердил, что потенциал сотрудничества вьетнамских и американских партнеров в таких высокотехнологичных областях, как полупроводники и искусственный интеллект, чрезвычайно велик и значим в новую эпоху, особенно после того, как Вьетнам и США повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства с двумя прорывными направлениями сотрудничества: инновации и полупроводниковая промышленность.
Лидер выразил уверенность, что сотрудничество в области полупроводниковой промышленности и искусственного интеллекта откроет перед бизнесом обеих стран возможности для реализации и использования преимуществ друг друга.
Подчеркивая сильные стороны и возможности Вьетнама для развития полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта, То Лам сказал, что за последние 20 лет Вьетнам подготовил сотни тысяч программистов и миллионы сотрудников для индустрии информационных технологий. Это важный фундамент для подтверждения того, что человеческие ресурсы в области ИИ и полупроводниковой промышленности являются одной из сильных сторон Вьетнама, подчеркнул он.
В настоящее время многие крупные предприятия в области электроники, информационных технологий, полупроводников и искусственного интеллекта, такие как Samsung, Amkor, Hana Micron, Intel, Foxconn, LG, Viettel, VNPT и FPT, инвестируют во Вьетнам, а многие другие компании завершают последние процедуры для развертывания научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности в стране, сказал То Лам участникам.
То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда ценит международное сотрудничество и понимает, что для достижения успеха и прогресса в высокотехнологичных областях, особенно в полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта, необходимо действовать сообща и выстраивать прочную цепочку создания стоимости. В то же время Вьетнам приветствует приезд в страну американских компаний и организаций для совместной разработки креативных и устойчивых решений, подчеркнул он.
Лидер выразил уверенность, что благодаря всеобщему вкладу вьетнамско-американское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет становиться все более практичным и эффективным, способствуя устойчивому развитию.