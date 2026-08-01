НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял участие в пленарном заседании открытия 33-й Дипломатической конференции
Дипломатическая конференция является важнейшим форумом дипломатической службы Вьетнама и проводится регулярно с 1957 года. Она служит площадкой для изучения и реализации курса и политики Партии, анализа международной обстановки и внешнеполитической деятельности, а также определения основных направлений и задач на последующий период.
Открывая конференцию, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг отметил, что 33-я Дипломатическая конференция проходит в исключительно важный для страны и дипломатической отрасли период. Она проводится после успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней.
Министр подчеркнул, что, подводя итоги 40 лет политики обновления (Доймой), съезд отметил значительное укрепление потенциала, международного авторитета и позиций страны, что создаёт прочную основу для её развития в новую эпоху. Под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама XIV Всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама, Центральный комитет Партии, Политбюро, Секретариат и государственные органы приняли исторически значимые решения по различным направлениям развития, направленные на достижение двух столетних целей развития — к 2030 и 2045 годам.
По словам Ле Хоай Чунга, конференция под девизом «Раскрытие авангардной роли и выполнение ключевой, постоянной миссии внешней политики Вьетнама в новую эпоху» сосредоточится на оценке международной и региональной обстановки, итогов внешнеполитической деятельности и международной интеграции.
Перед участниками поставлены две ключевые задачи: глубокое изучение и практическая реализация внешнеполитического курса, определённого XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама, а также обновление подходов и механизмов его реализации с целью наиболее полного выполнения задач, поставленных Партией, государством и народом в новую эпоху развития страны.
В рамках конференции состоятся 18 заседаний в течение девяти дней. В её работе примут участие руководители Партии и государства, представители центральных органов власти, министерств, ведомств, местных органов управления, главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатической службы.
На заседаниях будут обсуждаться перспективы развития международной и региональной ситуации в ближайшие годы, включая отношения между ведущими державами и соседними странами, вопросы государственной границы и территории, разработку комплексной внешнеполитической стратегии нового уровня, дипломатическое сопровождение развития страны, развитие науки и технологий, инноваций, поддержку предпринимательства, а также вопросы партийного строительства и совершенствования дипломатической службы.
Конференция будет ориентироваться на выполнение ключевых задач, одновременно включая ряд новых направлений работы, в том числе заседания по партийной дипломатии, народной дипломатии, вопросам парламентской дипломатии, а также впервые — совместное совещание представителей трёх министерств: национальной обороны, общественной безопасности и иностранных дел. Кроме того, будут рассмотрены вопросы повышения качества и эффективности деятельности дипломатических представительств Вьетнама за рубежом.
По итогам работы конференции планируется принять Резолюцию и программу действий по реализации её решений.
Согласно указаниям Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, реализация Резолюции XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама требует глубокого понимания её содержания и последовательного выполнения поставленных задач. В этой связи участники конференции сосредоточатся на обсуждении трёх ключевых вопросов.
Во-первых, необходимо правильно понимать курс и задачи развития страны, прежде всего две столетние цели развития, а также решения, принятые XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама, Центральным комитетом Партии, Политбюро, Секретариатом, Правительством и Национальным собранием. Особое внимание будет уделено руководящим идеям Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, касающимся новой модели развития, внешней политики, международной интеграции и других ключевых направлений государственной политики.
Во-вторых, необходимо правильно осознавать, что внешняя политика и международная интеграция являются ключевой и постоянной задачей.
В-третьих, важно глубоко усвоить и последовательно реализовывать основные руководящие взгляды и принципы Партии, государства и Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства в области внешней политики и международной интеграции на новом этапе.
На пленарном заседании открытия представители министерств и ведомств выступят с докладами, посвящёнными реализации внешнеполитического курса, определённого XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама.