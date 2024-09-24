Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял участие в бизнес-форуме

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам (в центре) принимает участие в форуме с ведущими представителями бизнеса США. Фото: ВИA

Мероприятие было организовано Деловым советом США-АСЕАН (USABC), Торговой палатой США (USCC) и Деловым советом по международному взаимопониманию (BCIU) в сотрудничестве с Министерством планирования и инвестиций Вьетнама и посольством Вьетнама в США.



Представители местного бизнеса высоко оценили экономические приоритеты Вьетнама, в частности, стремление устранить институциональные барьеры для облегчения ведения бизнеса. Они выразили свою заинтересованность в инвестировании во Вьетнам, подчеркнув важность сотрудничества в различных областях, где страна демонстрирует потенциал. Компании также пообещали поддержать усилия Вьетнама по устойчивому развитию и попросили разработать благоприятную политику, способствующую долгосрочным инвестициям и сотрудничеству.



Они высоко оценили динамичный экономический рост Вьетнама за последние годы и поделились своими идеями относительно стратегических ориентиров правительства на новую эру.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам отметил глобальные экономические вызовы, но в то же время подчеркнул сохраняющуюся потребность в мире, стабильности и сотрудничестве, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который остается двигателем глобального экономического роста. Он также подчеркнул дальнейшее развитие отношений между США и Вьетнамом, построенных на доверии и взаимных интересах, способствующих региональной и глобальной стабильности и устойчивому развитию. Четвертая промышленная революция активно развивается во всем мире, в котором США остаются одним из локомотивов, ведущих финансовую деятельность, науку и технологии, а также инновации в мире, сказал он.



В плане инвестиций США остаются одним из ведущих партнеров Вьетнама, в то время как все больше вьетнамских предприятий инвестируют в американский рынок, сказал лидер, отметив, что двусторонняя торговля достигнет более 110 миллиардов долларов США в 2023 году, что станет третьим годом подряд, когда этот показатель превысил 100 миллиардов долларов США, тем самым укрепив позиции США как крупнейшего экспортного рынка Вьетнама.

Однако он также отметил, что у двух стран есть много возможностей для дальнейшего развития сотрудничества.



Он выразил надежду, что американский бизнес будет прилагать все усилия для превращения США в крупнейших инвесторов Вьетнама, продвигая свои преимущества и в полной мере используя возможности, основанные на равноправных отношениях, взаимном уважении и выгоде, чтобы соответствовать всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами.



Для этого министерства, отрасли и ведомства обеих сторон должны продолжать конкретизировать основные направления политики и ориентиры двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, оперативно поддерживать инвесторов, справляться с их трудностями и препятствиями, а также продолжать реализовывать решения по улучшению инвестиционного и делового климата, сказал он.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выразил надежду, что правительство США будет поощрять американский бизнес к увеличению инвестиций во Вьетнам, а также создаст благоприятные условия и окажет содействие вьетнамским инвесторам в расширении их эффективной деятельности в США, особенно проектов в области науки, технологий и инноваций.



Он предложил американским инвесторам расширить инвестиции в такие отрасли и сферы, как наука и технологии, инновации, исследования и разработки, зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика, основанная на знаниях, производство микросхем, полупроводников, искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (ИОТ), новая энергетика, возобновляемые источники энергии, финансы, финансовые центры, биотехнологии и здравоохранение.



Он также выразил надежду, что американские инвесторы продолжат свою поддержку, чтобы администрация США как можно скорее признала Вьетнам в качестве страны с рыночной экономикой.



Высший руководитель подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда рассматривают сектор экономики с иностранными инвестициями как важный компонент рыночной экономики с социалистической ориентацией, всегда уделяют особое внимание и создают оптимальные условия для эффективного функционирования во Вьетнаме деловых кругов в целом и предприятий с иностранными инвестициями в частности.



Он выразил надежду, что обе стороны вместе начнут новую эру в двусторонних отношениях, преодолевая все трудности и используя все возможности, объединив усилия для построения мира развития, мира и процветания.

По этому случаю генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам также стал свидетелем обмена многочисленными соглашениями о сотрудничестве между вьетнамскими и американскими фирмами.



