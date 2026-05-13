Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял секретаря парткома, председателя Народного совета столицы Вьентьяна
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил визит, состоявшийся после того, как две партии и два государства успешно провели ряд важных политических событий, таких как съезды каждой партии, выборы депутатов Национального собрания и народных советов нового созыва, а также завершили работу по утверждению руководящих должностей от центрального до местного уровня.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам передал тёплые приветствия Генеральному секретарю, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, Премьер-министру Сонексаю Сипхандону, Председателю Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфону Фомвихану, ветеранам революции и бывшим руководителям партии и государства Лаоса; поздравил партийную организацию, власти и народ столицы Вьентьяна с большими достижениями, достигнутыми за последнее время, одновременно подтвердив, что партия и государство Вьетнама неизменно отдают наивысший приоритет великим дружественным отношениям, «не имеющим аналогов», между Вьетнамом и Лаосом, решительно поддерживают дело обновления и международной интеграции Лаоса, готовы оказывать максимальную поддержку партии, государству и народу Лаоса, делиться опытом для совместного преодоления трудностей и вызовов, а также пожелал делегации успешного визита и работы.
Оценивая двусторонние отношения, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что сотрудничество между местными органами, особенно между столицами Ханоем и Вьентьяном, играет чрезвычайно важную роль, являясь локомотивом и примером эффективной реализации внешнеполитического курса партии, а также связующим звеном между политикой и развитием, между стратегией и конкретными действиями.
В условиях сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановки, особенно с учётом того, что 2026 год открывает новый этап сотрудничества между двумя странами, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул необходимость вывода сотрудничества на новый уровень в практическом, эффективном и устойчивом направлении, тесно увязывая политическое взаимодействие с социально-экономическим развитием, а также укрепляя связи между народами двух стран и двух столиц.
Исходя из этого, он предложил, чтобы Ханой и Вьентьян как столицы двух государств шли в авангарде и служили образцом межрегионального сотрудничества, углубляя и повышая эффективность двусторонних отношений. В духе «товарищества и братства» Ханой должен чётко определить ответственность за тесную координацию со столицей Вьентьяном, активизировать обмен информацией, делиться опытом и поддерживать друг друга во всех сферах. Цель заключается в совместном развитии, повышении потенциала и дальнейшем укреплении и углублении особых отношений между Вьетнамом и Лаосом.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что на новом этапе стороны должны серьёзно и эффективно реализовывать подписанный Меморандум о сотрудничестве. Органы двух столиц должны действовать более инициативно и решительно, конкретизируя договорённости через практические программы и проекты с чёткими приоритетами и конкретными результатами. Необходимо проводить проверку, контролировать выполнение обязательств, устранять трудности и ускорять реализацию достигнутых договорённостей, сосредоточившись на таких практических направлениях, как экономика, наука и технологии, образование и подготовка кадров, здравоохранение, сокращение бедности и другие, обеспечивая при этом практический и эффективный характер сотрудничества.
Он выразил уверенность, что благодаря прочной основе и высокой политической решимости отношения между Ханоем и Вьентьяном будут и далее динамично развиваться, внося практический вклад в развитие каждой столицы и ещё больше углубляя великую дружбу и особую солидарность между Вьетнамом и Лаосом.
Выступая на встрече, секретарь парткома, председатель Народного совета столицы Вьентьяна Атсапхангтхонг Сипхандон искренне поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства То Лама за приём делегации; выразил признательность за добрые пожелания, внимание, поддержку и помощь, оказываемые Генеральным секретарём, Президентом государства Лаосу и лаосскому народу в целом, а также партийной организации, властям и народу столицы Вьентьяна в частности.
Товарищ Атсапхангтхонг Сипхандон проинформировал Генерального секретаря, Президента государства о мероприятиях в рамках визита, сообщил о социально-экономическом развитии столицы Вьентьяна за последнее время и о сотрудничестве Вьентьяна с местными органами Вьетнама; выразил признательность за искренние и высокие оценки Генерального секретаря, Президента государства То Лама в адрес особых отношений между двумя странами, а также сотрудничества столицы Вьентьяна с местными органами Вьетнама, особенно с Ханоем.
Он подтвердил, что партком Вьентьяна продолжит развивать добрые традиции и тесно координировать действия с местными органами Вьетнама для эффективной реализации соглашений высокого уровня и подписанных меморандумов, способствуя дальнейшему динамичному развитию особых отношений между Вьетнамом и Лаосом.