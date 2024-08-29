Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял секретаря парткома КПК Гуанси-Чжуанского автономного района Китая

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам (справа) принимает Лю Нина, члена ЦК КПК, секретаря комитета КПК Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, в Ханое 28 августа. Фото: ВИA Приветствуя делегацию Гуанси, лидер Вьетнама высоко оценил их рабочий визит во Вьетнам, который, по его словам, будет способствовать повышению ведущей роли приграничных населенных пунктов в реализации последних общих пониманий, достигнутых между двумя партиями и лидерами стран, о дальнейшем укреплении вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, содействии построению сообщества с общим будущим.

Он подтвердил свое уважение к давней дружбе между двумя партиями и странами. Он отметил, что Гуанси был свидетелем многих мероприятий по сотрудничеству во время революций двух стран, и поблагодарил партийную организацию, администрацию и народ Гуанси за сохранение памятников, связанных с президентом Хо Ши Мином и революцией во Вьетнаме.



Товарищ То Лам также упомянул о своем успешном государственном визите в Китай, а также о важных общих пониманий, достигнутых между ним и генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими ключевыми лидерами Китая.



Высшие руководители двух партий и стран придают большое значение развитию двусторонних отношений и уделяют им первостепенное внимание. Они всегда уделяют большое внимание укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между приграничными районами стран, в том числе между Гуанси и северо-восточными приграничными провинциями Вьетнама, добавил он. Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам высоко оценили ведущую роль Гуанси в экономических и торговых связях с Вьетнамом на протяжении многих лет.



Он попросил эту провинцию и приграничные населенные пункты Вьетнама продолжать поддерживать и задействовать механизмы обмена; активизировать ориентированное на результат сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций и цифровой трансформации; вместе правильно управлять и строить вьетнамско-китайскую границу мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития, тем самым способствуя дальнейшей интенсификации отношений между двумя сторонами и странами.



Со своей стороны, товарищ Лю Нин подчеркнул, что общие понимания, разделяемые высшими руководителями двух партий и стран, являются важной предпосылкой для продвижения двусторонних отношений на новую высоту, включая дружбу и сотрудничество между Гуанси и властями всех уровней, секторами и населенными пунктами Вьетнама.



Он сказал, что Гуанси будет активно использовать общие понимания, совместное заявление Вьетнама и Китая и 14 документов о сотрудничестве, подписанных во время недавнего визита товарища То Лама в Китай, чтобы еще больше укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство стран и внести вклад в построение сообщества с общим будущим.



Она готова продолжать тесно сотрудничать с приграничными населенными пунктами Вьетнама, чтобы активизировать дружеские обмены; развивать ориентированное на результат и взаимовыгодное сотрудничество, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, туризма, образования и обучения, а также связей между людьми; совместно управлять общей границей; надлежащим образом выполнять три правовых документа по управлению сухопутной границей между двумя странами, тем самым поддерживая границу мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития, отметил китайский чиновник.



