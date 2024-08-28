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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял председателя Сената Австралии Сью Лайнс

27 августа в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял председателя Сената Австралии Сью Лайнс и высокопоставленную делегацию парламента страны, которые находятся с официальным визитом во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам (справа) приветствует председателя Сената Австралии Сью Лайнса в Ханое 27 августа. Фото: ВИA  
Председатель Сената Австралии Сью Лайнс еще раз выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, который сохранил теплые чувства по отношению к Австралии и решительно поддержал повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Проинформировав принимающую сторону об итогах своих переговоров с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем, председатель Сената Австралии Сью Лайнс подтвердила, что Австралия рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии и что ее парламент поддерживает укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом.

По ее словам, с недавним повышением двусторонних отношений две страны стали приоритетными и важными партнерами друг друга, что создает условия для использования достигнутых на сегодняшний день результатов сотрудничества и расширения связей в новых областях, в частности, реагирования на изменение климата, цифровой трансформации, энергетики, минеральных ресурсов и миротворческих операций.

Она также разделила мнение о важности двустороннего сотрудничества, высоко оценив вклад вьетнамской общины в развитие Австралии, а также дружбу двух стран.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам поблагодарил председателя Сью Лайнса, который представлял правительство, парламент и народ Австралии, за участие в государственных похоронах генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в июле. Он назвал этот поступок демонстрацией тесных связей и высокого уровня отношений между странами.

Вьетнам дорожит своими отношениями с Австралией, которые являются одним из приоритетов его внешней политики, отметил он.

Подчеркнув значимость визита председателя Сената - первой официальной поездки высокого уровня между двумя странами с момента установления нового партнерства, То Лам высоко оценил существенный вклад Сью Лайнса в двусторонние связи.

Он отметил, что отношения между Вьетнамом и Австралией успешно развиваются. Их политическое доверие все больше укрепляется, сохраняется большой потенциал сотрудничества, а также они имеют много общих точек зрения по региональным и международным вопросам.

Лидер Вьетнама предложил обеим сторонам расширить обмены и встречи на всех уровнях между их государствами, парламентами и партиями.

Он также отметил важность дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, приветствовал новые сферы сотрудничества, о которых упомянул председатель Сената, и пообещал, что Вьетнам продолжит создавать оптимальные условия для инвестиций австралийского бизнеса.

То Лам также воспользовался случаем, чтобы предложить своему гостю создать благоприятные условия для вьетнамцев, которые живут, работают и учатся в Австралии, чтобы они продолжали вносить активный вклад в развитие принимающей страны, а также двусторонних отношений.

ВИА/ИЖВ

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