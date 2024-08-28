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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял председателя Сената Австралии Сью Лайнс
Проинформировав принимающую сторону об итогах своих переговоров с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем, председатель Сената Австралии Сью Лайнс подтвердила, что Австралия рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии и что ее парламент поддерживает укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом.
По ее словам, с недавним повышением двусторонних отношений две страны стали приоритетными и важными партнерами друг друга, что создает условия для использования достигнутых на сегодняшний день результатов сотрудничества и расширения связей в новых областях, в частности, реагирования на изменение климата, цифровой трансформации, энергетики, минеральных ресурсов и миротворческих операций.
Она также разделила мнение о важности двустороннего сотрудничества, высоко оценив вклад вьетнамской общины в развитие Австралии, а также дружбу двух стран.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам поблагодарил председателя Сью Лайнса, который представлял правительство, парламент и народ Австралии, за участие в государственных похоронах генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в июле. Он назвал этот поступок демонстрацией тесных связей и высокого уровня отношений между странами.
Вьетнам дорожит своими отношениями с Австралией, которые являются одним из приоритетов его внешней политики, отметил он.
Подчеркнув значимость визита председателя Сената - первой официальной поездки высокого уровня между двумя странами с момента установления нового партнерства, То Лам высоко оценил существенный вклад Сью Лайнса в двусторонние связи.
Он отметил, что отношения между Вьетнамом и Австралией успешно развиваются. Их политическое доверие все больше укрепляется, сохраняется большой потенциал сотрудничества, а также они имеют много общих точек зрения по региональным и международным вопросам.
Лидер Вьетнама предложил обеим сторонам расширить обмены и встречи на всех уровнях между их государствами, парламентами и партиями.
Он также отметил важность дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, приветствовал новые сферы сотрудничества, о которых упомянул председатель Сената, и пообещал, что Вьетнам продолжит создавать оптимальные условия для инвестиций австралийского бизнеса.
То Лам также воспользовался случаем, чтобы предложить своему гостю создать благоприятные условия для вьетнамцев, которые живут, работают и учатся в Австралии, чтобы они продолжали вносить активный вклад в развитие принимающей страны, а также двусторонних отношений.