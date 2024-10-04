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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял почетного консула, встретился с вьетнамской общиной в Ирландии
Он выразил надежду, что в будущем почетный консул станет связующим звеном для развития обмена делегациями между местными жителями и предприятиями обеих сторон, а также поощрит ирландские компании к дальнейшему расширению сотрудничества с вьетнамскими партнерами в таких областях, представляющих взаимный интерес, как образование, наука и технология, инновации и возобновляемые источники энергии.
Сообщив, что Вьетнам предпринимает шаги по созданию посольства в Ирландии, топ-лидер сказал, что хотел бы получить поддержку Маккиллена в создании и работе этого представительства.
Маккиллен, который является директором Pacific Land Limited, сообщил лидеру, что его компания активно развивает сотрудничество с вьетнамскими предприятиями.
Он подтвердил свою приверженность поддержке вьетнамской общины в Ирландии, включая студентов, путем организации мероприятий по продвижению культуры и народа Вьетнама в Дублине и по всей Ирландии, тем самым способствуя расширению взаимопонимания и укреплению многогранного двустороннего сотрудничества между двумя странами.
Выступая в качестве бизнес-лидера, Маккиллен выразил желание развивать инвестиции в биотехнологии во Вьетнаме и активно продвигать проекты, связанные с сотрудничеством и развитием биотехнологических инициатив.
Он заявил, что его компания получила решение о создании Ханойского биотехнологического парка высоких технологий и тесно сотрудничает с Народным комитетом Ханоя и соответствующими министерствами для завершения необходимых процедур для своевременной реализации проекта, обеспечения его эффективности и соответствия нормативным требованиям.
Он отметил, что надеется на дальнейшую поддержку со стороны вьетнамских министерств и отраслей, чтобы обеспечить эффективную реализацию проекта.
В рамках государственного визита в Ирландию Лам встретился со 130 представителями вьетнамской общины, проживающими в Ирландии, а также с официальными лицами и сотрудниками посольства Вьетнама в Великобритании и Северной Ирландии, которое также охватывает Ирландию.
В ходе встречи посол До Минь Хунг ознакомил руководителя с положением вьетнамской общины в Ирландии и работой посольства.
Вьетнамская община в Ирландии, насчитывающая около 5 000 членов, продолжает поддерживать дух солидарности, сохраняя традиционные культурные ценности и вьетнамский язык, внося при этом позитивный вклад в развитие и интеграцию страны.
Динь Динь Тхуи, представляющий Вьетнамскую ассоциацию в Ирландии, выразил желание, чтобы партия и государство продолжали уделять внимание зарубежной вьетнамской общине, включая регулярное обновление информации о политике в отношении вьетнамцев за рубежом. Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем в Ирландии будет открыто посольство Вьетнама.
Доцент Чан Ле Нам выступил с предложениями по продвижению реформ в сфере высшего и послевузовского образования, с политикой, способствующей академическому персоналу сосредоточиться на исследованиях, идти в ногу с новыми технологиями и повышать профессиональный уровень. Он также предложил реформировать модель финансирования Национального фонда развития науки и технологий (NAFOSTED), чтобы лучше поддерживать исследовательские инициативы.
Между тем, Нгуен Хай Ань, председатель Ассоциации вьетнамских студентов в Ирландии, выразил желание расширить программы сотрудничества в области образования, обмена научными исследованиями и культурными обменами между двумя странами, а также расширить стипендиальные программы и возможности обучения для вьетнамской молодежи.
То Лам поблагодарил членов общины за их помощь соотечественникам на родине, особенно тем, кто пострадал от тайфуна «Яги». Он подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает своих соотечественников за рубежом, а партия и государство считают зарубежную вьетнамскую общину неотъемлемой частью и важным ресурсом для вьетнамской нации. Многие политические меры партии и государства, направленные на поддержку зарубежной вьетнамской общины, осуществлялись и будут осуществляться.
Высший руководитель выразил уверенность в том, что вьетнамская община в Ирландии будет продолжать расти и процветать, укрепляя свою репутацию и положение в ирландском обществе, а также служа прочным мостом для вьетнамско-ирландских отношений.
Он также попросил посольство Вьетнама в Великобритании и Северной Ирландии, а также будущее посольство Вьетнама в Ирландии, и дальше улучшать поддержку зарубежной вьетнамской общины.