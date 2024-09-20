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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам принял посла Кубы
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам с удовлетворением отметил плодотворное развитие двусторонних отношений и подтвердил, что Вьетнам неизменно ценит особую солидарность и дружбу между партиями, странами и народами.
Он поблагодарил Мигеля Диас-Канеля за приглашение посетить Кубу с государственным визитом и выразил надежду, что этот визит будет способствовать укреплению доверия и солидарности между двумя странами, повышению эффективности сотрудничества и продвижению вьетнамcко-кубинских связей в новый период, с практическим и устойчивым развитием.
В свою очередь, посол подтвердил, что партия, государство и народ Кубы всегда внимательно следят и высоко ценят достижения Вьетнама в области реформ за последние почти 40 лет, а также его опыт в социально-экономическом развитии, расширении внешних связей и международной интеграции.
Такие достижения не только придали стране новые силы, но и улучшили ее репутацию и положение в регионе и мире, сказал он.
Он сказал, что визит генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама, его супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама ожидается на Кубе, подчеркнув, что он также демонстрирует желание и готовность кубинских высокопоставленных лидеров постоянно укреплять и упрочивать отношения.
Дипломат выразил твердую уверенность в том, что этот визит будет способствовать созданию нового импульса для дальнейшего развития двусторонних связей в будущем.
В связи с этим высший руководитель Вьетнама попросил посла передать привет Мигелю Диас-Канелю, лидеру кубинской революции Раулю Кастро Русу и другим высокопоставленным руководителям партии и государства Кубы