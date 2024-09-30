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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам прибыл в Улан-Батор, начав государственный визит в Монголию

30 сентября утром генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент государства То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в международный аэропорт Чингисхаан в Улан-Баторе, начав государственный визит в Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам. Фото: ВИA  
В аэропорту высшего руководителя страны встретили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, посол Монголии во Вьетнаме Жигжи Сереэжав, другие официальные лица министерства иностранных дел Монголии и представители посольства Вьетнама в стране.

В ходе визита генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам и высшие руководители Монголии планируют обсудить основные направления и решения по дальнейшему укреплению двустороннего политического доверия и сотрудничества в областях, имеющих взаимные приоритеты, особенно в политике, дипломатии, экономике, торговле, туризме и обменах между людьми.

Государственный визит лидера Вьетнама в Монголию продолжает реализацию внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации отношений, активной и инициативной международной интеграции, установленной всевьетнамском съездом КПВ 13-го созыва, резолюции Политбюро № 34 о ряде основных направлений реализации внешней политики, принятой всевьетнамским съездом КПВ 13-го созыва, и директивы 25 Секретариата ЦК КПВ об укреплении и усилении позиций многосторонних внешних отношений до 2030 года. Он также направлен на дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества с каждым партнером, подтверждая последовательную политику Вьетнама по укреплению дружественных отношений с традиционными друзьями.

Вьетнам и Монголию связывает давняя традиционная дружба. Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом, первой страной Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила дипломатические отношения.

За прошедшие 70 лет дружба между двумя странами выдержала испытание временем. Две страны твердо поддерживали взаимное доверие и оказывали друг другу бескорыстную помощь во время прошлой борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также во время нынешних реформ и интеграции.

ВИА/ИЖВ

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