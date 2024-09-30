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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам прибыл в Улан-Батор, начав государственный визит в Монголию
В ходе визита генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам и высшие руководители Монголии планируют обсудить основные направления и решения по дальнейшему укреплению двустороннего политического доверия и сотрудничества в областях, имеющих взаимные приоритеты, особенно в политике, дипломатии, экономике, торговле, туризме и обменах между людьми.
Государственный визит лидера Вьетнама в Монголию продолжает реализацию внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации отношений, активной и инициативной международной интеграции, установленной всевьетнамском съездом КПВ 13-го созыва, резолюции Политбюро № 34 о ряде основных направлений реализации внешней политики, принятой всевьетнамским съездом КПВ 13-го созыва, и директивы 25 Секретариата ЦК КПВ об укреплении и усилении позиций многосторонних внешних отношений до 2030 года. Он также направлен на дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества с каждым партнером, подтверждая последовательную политику Вьетнама по укреплению дружественных отношений с традиционными друзьями.
Вьетнам и Монголию связывает давняя традиционная дружба. Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом, первой страной Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила дипломатические отношения.
За прошедшие 70 лет дружба между двумя странами выдержала испытание временем. Две страны твердо поддерживали взаимное доверие и оказывали друг другу бескорыстную помощь во время прошлой борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также во время нынешних реформ и интеграции.