Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН

Генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама с супругой встречают в международном аэропорту имени Джона Кеннеди посла Вьетнама в США Нгуен Куок Зунга и посла Данг Хоанг Жанга, постоянного представителя Вьетнама в ООН. Фото: ВИA