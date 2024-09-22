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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН
Поездка в ООН имеет большое значение, поскольку она продолжает демонстрировать вклад Вьетнама в крупнейшую в мире многостороннюю организацию, а также активное участие страны в решении региональных и международных проблем.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выступит с важными заявлениями в поддержку многостороннего подхода, при котором ООН играет центральную роль в продвижении глобального мира, сотрудничества и развития.
Для Вьетнама это возможность еще раз подтвердить свою внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации внешних отношений; активной и инициативной международной интеграции; быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества; всегда проактивно содействовать миру, дружбе, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
С другой стороны, рабочий визит в США совпадает с первой годовщиной всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и подготовкой к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году. Для обеих сторон это важный повод оглянуться на достижения, которые принесла новая основа партнерства, и одновременно обсудить основные направления и меры по сохранению тенденции позитивного, стабильного и содержательного развития отношений на долгие годы вперед.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам планирует провести двусторонние встречи с лидерами США, принять участие и выступить с речью на мероприятиях, посвященных 30-летию и первой годовщине всеобъемлющего стратегического партнерства, а также провести другие встречи с участием официальных лиц США, бизнесменов, экспертов и ученых.