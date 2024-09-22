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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент государства То Лам, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама 21 сентября днем (по местному времени) прибыли в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке для участия в Саммите ООН будущего и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН 79), а также в рабочих заседаниях в США.
  Генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама с супругой встречают в международном аэропорту имени Джона Кеннеди посла Вьетнама в США Нгуен Куок Зунга и посла Данг Хоанг Жанга, постоянного представителя Вьетнама в ООН. Фото: ВИA  
В аэропорту генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама, его супругу и высокопоставленную делегацию Вьетнама встретили посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг с супругой, посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, и сотрудники посольства.

Поездка в ООН имеет большое значение, поскольку она продолжает демонстрировать вклад Вьетнама в крупнейшую в мире многостороннюю организацию, а также активное участие страны в решении региональных и международных проблем.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выступит с важными заявлениями в поддержку многостороннего подхода, при котором ООН играет центральную роль в продвижении глобального мира, сотрудничества и развития.

Для Вьетнама это возможность еще раз подтвердить свою внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации внешних отношений; активной и инициативной международной интеграции; быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества; всегда проактивно содействовать миру, дружбе, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

С другой стороны, рабочий визит в США совпадает с первой годовщиной всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и подготовкой к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году. Для обеих сторон это важный повод оглянуться на достижения, которые принесла новая основа партнерства, и одновременно обсудить основные направления и меры по сохранению тенденции позитивного, стабильного и содержательного развития отношений на долгие годы вперед.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам планирует провести двусторонние встречи с лидерами США, принять участие и выступить с речью на мероприятиях, посвященных 30-летию и первой годовщине всеобъемлющего стратегического партнерства, а также провести другие встречи с участием официальных лиц США, бизнесменов, экспертов и ученых.

ИЖВ/ВИА

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