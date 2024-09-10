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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам председательствовал на церемонии приветствия лаосской коллегии
Визит проходит сразу после избрания То Лама генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Это второй визит во Вьетнам генерального секретаря ЦК НРПЛ, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита во Вьетнам после 11-го Национального съезда НРПЛ в январе 2021 года и следует за государственным визитом в Лаос То Лама в качестве президента Вьетнама в июле 2024 года. Он является яркой демонстрацией великой дружбы, особой солидарности, верных и чистых отношений между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Лаоса.
Визит происходит в то время, когда обе партии и страны решительно выполняют резолюцию каждой партии и активно готовятся к съездам всех уровней в преддверии национальных съездов КПВ и НРПЛ. Кроме того, вьетнамско-лаосские отношения процветают и достигли многочисленных важных успехов.
Эта поездка считается одной из важных вех в истории двусторонних связей, способствующей поднятию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества двух стран на новую высоту все более эффективным и практичным образом для обеспечения процветания людей в каждой стране.
После церемонии приветствия генеральный секретарь партии, президент государства То Лам провел переговоры со своим лаосским коллегой в штаб-квартире Центрального комитета КПВ.