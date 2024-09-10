Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам председательствовал на церемонии приветствия лаосской коллегии

Утром 10 сентября в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам с супругой устроили церемонию приветствия генерального секретаря ЦК народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президента Лаоса Тхонглуна Сисулита с супругой.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам проводит церемонию приветствия генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Ханое 10 сентября утром. Фото: ВИA  
Лаосский лидер и его супруга, а также высокопоставленная лаосская делегация находятся с государственным визитом во Вьетнаме с 10 по 13 сентября.

Визит проходит сразу после избрания То Лама генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Это второй визит во Вьетнам генерального секретаря ЦК НРПЛ, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита во Вьетнам после 11-го Национального съезда НРПЛ в январе 2021 года и следует за государственным визитом в Лаос То Лама в качестве президента Вьетнама в июле 2024 года. Он является яркой демонстрацией великой дружбы, особой солидарности, верных и чистых отношений между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Лаоса.

Визит происходит в то время, когда обе партии и страны решительно выполняют резолюцию каждой партии и активно готовятся к съездам всех уровней в преддверии национальных съездов КПВ и НРПЛ. Кроме того, вьетнамско-лаосские отношения процветают и достигли многочисленных важных успехов.

Эта поездка считается одной из важных вех в истории двусторонних связей, способствующей поднятию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества двух стран на новую высоту все более эффективным и практичным образом для обеспечения процветания людей в каждой стране.

После церемонии приветствия генеральный секретарь партии, президент государства То Лам провел переговоры со своим лаосским коллегой в штаб-квартире Центрального комитета КПВ.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Мостве состоялось 3-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России

В Мостве состоялось 3-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России

Продолжая официальный визит в Российскую Федерацию, во второй половине дня 9 сентября по местному времени Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман и Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин провели 3-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Государственной Думой Российской Федерации.
ПОДРОБНЕЕ

Top