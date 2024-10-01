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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил школу имени покойного Президента Хо Ши Мина в Улан-Баторе
Сделав запись в книге памяти, он выразил свою радость от посещения школы, одной из крупнейших национальных школ Монголии, которая подготовила много талантов для североазиатской страны. Он выразил надежду, что преподаватели и ученики школы продолжат развивать славные традиции, выполнять свои задачи и миссии, оправдывая ожидания монгольского народа, подтверждая свое имя и внося вклад в укрепление традиционной дружбы между двумя странами. В настоящее время в школе обучается около 6 000 учеников, работают 238 преподавателей и сотрудников. Одним из типичных мероприятий школы является чествование великой карьеры президента Хо Ши Мина, также ученики школы знакомятся с культурой и обычаями вьетнамского народа.
Для вьетнамского лидера и делегации были организованы художественные представления с участием монгольской традиционной культуры и чествованием президента Хо Ши Мина. По этому случаю школа объявила конкурс рисунков, фотографий и литературы на тему изучения вьетнамской страны.
Директор Гунгааяв поблагодарил вьетнамский народ за теплые чувства и поддержку, которую они оказывают школе, помогая ей улучшить условия обучения для учеников.
То Лам сказал, что ему очень приятно посетить школу по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией и 75-й годовщины основания школы.
Он отметил, что любимый президент Хо Ши Мин посвятил всю свою жизнь делу национального освобождения Вьетнама, внося свой вклад в общую борьбу народов за мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс во всем мире. Президент Хо Ши Мин - первый лидер Вьетнама, посетивший Монголию с официальным визитом в 1995 году, вместе с монгольскими лидерами заложил прочный фундамент дружбы между двумя странами, открыв период развития и солидарности между двумя народами.
Высший руководитель поделился, что восхищен тем, что это одна из ведущих школ, которая является примером современного и передового общего образования в Монголии и подготовила многих лидеров и талантов для страны. Он также отметил, что школа служит одним из символов дружбы, основанной на прекрасных традициях, между двумя странами.
Он пожелал администрации, преподавателям и ученикам школы крепкого здоровья, радости и дальнейших успехов в их благородной миссии во имя процветающего и счастливого будущего Монголии и ее народа.
По этому случаю То Лам передал 50 000 долларов США от партии и государства Вьетнам для поддержки школы в обновлении учебного оборудования в рамках подготовки к новому 2024-2025 учебному году. Партийный комитет, власти и жители Ханоя также преподнесли подарки, а Вьетнамский национальный университет, Ханой, выделил школе стипендии.
Основанная в 1949 году, школа является одним из ключевых учреждений по подготовке талантов для Монголии. В 1980 году, к 90-летию Президента Хо Ши Мина, Монголия решила назвать школу его именем.