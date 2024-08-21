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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил Центральную партийную школу Китая
В Китайской центральной партийной школе проходят обучение чиновники среднего и высокого ранга, а также сотрудники, занимающиеся вопросами молодежи, со всего Китая. Она занимает важное место в исследовании, популяризации и продвижении идеологии КПК. Она выполняет функции национального исследовательского института в области общественных наук и философии, а также консультативного органа высокого уровня нового образца с китайской спецификой.
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин, а также предыдущие лидеры страны, такие как Мао Цзэдун и Лю Шаоци, когда-то были ректорами этой школы.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам сказал, что благодаря своему значительному вкладу и выдающимся достижениям школа накопила большой опыт во всех аспектах, от исследований, преподавания, обучения и формирования кадров до инноваций, применения технологий и содействия развитию, что является хорошей справочной информации для Вьетнама.
Он отметил, что покойный Президент Хо Ши Мин, который основал, возглавлял и обучал КПВ, всегда утверждал, что кадры и кадровое дело - это важнейший и неотложный вопрос, который затрагивает все, и что кадры - это корень всех дел, поэтому подготовка кадров - это основная работа партии.
Наследуя и развивая идеологию Хо Ши Мина, кадровые и теоретические вопросы всегда остаются в числе основных, которым КПВ придает особое значение на всех своих съездах.
Кадровым вопросам, подготовке кадров и теоретическим вопросам также уделил особое внимание покойный Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, особенно выдающийся лидер партии и государства Вьетнама, убежденный и авторитетный член партии, блестящий пример изучения и следования идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина, тонкий теоретик, а также большой друг китайского народа, о котором говорил Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Си Цзиньпин, по словам товарища То Лама.
Он подчеркнул, что за последние годы сотрудничество между Центральной партийной школой Китая и вьетнамскими партнерами, включая Национальную политическую академию имени Хошимина, постоянно укреплялось и активно развивалось.
Две школы сотрудничают уже более 30 лет, начиная с 1993 года, и проводят широкий спектр мероприятий. Их сотрудничество принесло много выдающихся результатов, непосредственно помогая вьетнамской академии улучшить свой исследовательский и преподавательский потенциал, а также реформировать структуру и методологию обучения наряду с политическими исследованиями и консультированием. Это помогло обогатить теоретические достижения двух партий и внести вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, добавил вьетнамский лидер.
Товарищ То Лам ознакомил участников с основными задачами вьетнамской партии на ближайшее время, включая подготовку к всевьетнамскому 14-му съезду КПВ.
Что касается недавно подписанного меморандума о взаимопонимании между китайской школой и Национальной политической академией имени Хошимина (HCMA), он предложил им активизировать обмены, делиться теориями партийного строительства и национального управления, а также опытом в подготовке кадров и теоретических исследованиях.
Обе стороны должны совместно организовывать семинары по научным исследованиям, как онлайн, так и офлайн, продолжил он.
Подчеркнув необходимость Вьетнама в повышении квалификации своих должностных лиц и членов партии, особенно менеджеров, лидер предложил китайской школе помочь в этой работе с помощью гибких форм.
Оставив запись в гостевой книге, товарищ То Лам выразил уверенность в том, что школа продолжит свои традиции и достойно выполнит задачи, возложенные Центральным комитетом КПК, и пожелал, чтобы отношения между школой и ее вьетнамскими партнерами развивались более интенсивно, эффективно и практично, способствуя укреплению вьетнамско - китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на основе сотрудничества и созданию вьетнамо-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Также утром 20 августа Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президента государства То Лам и вьетнамская делегация посетили технологическую компанию MEGVII в Пекине.
Основанная в 2011 году, MEGVII является ведущей технологической фирмой, специализирующейся на продуктах и решениях для искусственного интеллекта (ИИ). В компании работает около 3000 сотрудников, а научно-исследовательские центры расположены в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Ухане, Нанкине и Чэнду. Коммерческие продукты MEGVII используются сотнями тысяч разработчиков и обслуживают более 3000 клиентов по всему миру.
На сегодняшний день компания MEGVII выиграла 28 глобальных конкурсов в области искусственного интеллекта, владеет около 1900 патентами и внесла свой вклад в разработку 33 отраслевых стандартов в области искусственного интеллекта в Китае.
Компания также сотрудничает с университетами для создания центров подготовки талантливых специалистов и разработки образовательных программ. Научно-исследовательский институт визуальных вычислений MEGVII известен своим ведущим мировым масштабом и обширными академическими связями с исследовательскими институтами по всему миру, который добивается общепризнанных технических достижений.
Обладая передовыми исследовательскими возможностями и практическим опытом в области искусственного интеллекта, компания MEGVII создала интегрированную систему продуктов искусственного интеллекта, которая сочетает в себе аппаратное и программное обеспечение, предоставляя отраслевые решения для Интернета вещей (IoT) и других секторов.