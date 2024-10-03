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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил Тринити-колледж Дублина и выступил с речью
Он выразил благодарность за ценную поддержку, которую правительство и народ Ирландии оказали развитию Вьетнама за последние 30 лет, особенно в области сокращения бедности, преодоления послевоенных последствий, помощи уязвимым группам населения, укрепления потенциала управления экономикой, продвижения гендерного равенства и реагирования на изменение климата.
Он подтвердил, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Вьетнам последовательно преследует цель «национальной независимости, связанной с социализмом», считая это основополагающим фактором для сохранения и развития страны. Вьетнам также продолжает считать народ центром и движущей силой развития; строит правовое государство народа, для народа и во имя народа; последовательно проводит внешнюю политику независимости, самодостаточности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности, диверсификации отношений, будучи другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества. Политика также охватывает активную и проактивную международную интеграцию.
В своей речи То Лам подчеркнул принцип обороны Вьетнама «четырех нет»: не участвовать в военных союзах, не объединяться с одной страной, чтобы противостоять другой, не позволять иностранным государствам создавать военные базы или использовать территорию Вьетнама для противостояния другим странам, а также не применять силу и не угрожать в международных отношениях. Вьетнам поддерживает и уважает Устав Организации Объединенных Наций и международное право; решительно выступает за мирное урегулирование споров и против односторонних действий, политики силы, применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях.
Благодаря этому духу Вьетнам вносит позитивный вклад в укрепление международного мира и безопасности. За последние 10 лет тысячи военнослужащих Вьетнама сопровождали Организацию Объединенных Наций в ее миротворческих усилиях по обеспечению безопасности и улучшению условий жизни во многих странах мира. Вьетнам также активно участвует в оказании гуманитарной помощи во многих странах мира и поддерживает усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в различных странах. Вступая в новую эпоху, Вьетнам с его новой позицией и силой полон решимости эффективно осуществлять дипломатию и готов вносить более активный и инициативный вклад в мировую политику, глобальную экономику и человеческую цивилизацию.
За прошедшие почти три десятилетия установления дипломатических отношений с Ирландией дружба и многостороннее сотрудничество между двумя странами все более укрепляются. Вьетнам всегда высоко ценил связи с Ирландией, динамично развивающимся членом Европейского союза, страной-первопроходцем в области инноваций. Этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений сотрудничества между двумя странами, сказал он.
Высший вьетнамский лидер сделал акцент на трех направлениях: использование стратегических возможностей, превращение вызовов в возможности и построение процветающего будущего для обеих стран.
Во-первых, по его словам, они должны создать пространство для нового развития во имя интересов и процветания народов двух стран, выразив уверенность в том, что между двумя сторонами будут созданы рамки стратегического партнерства в области высшего образования, способствующие продвижению их сильных сторон, а также достижений сотрудничества, которые они оценили за последние почти 30 лет, и прокладывающие пути для сотрудничества в соответствии с современными тенденциями.
Кроме того, они должны работать над распространением общих ценностей среди молодого поколения - будущих лидеров обеих стран.
Во-вторых, необходимо совершить прорыв в повышении самодостаточности, устойчивости и адаптивности перед лицом новых глобальных вызовов, изменить мышление и подходы к решению этих проблем, перейдя от позиции «пассивного реагирования и восстановления» к позиции «активного предотвращения и контроля на ранней стадии и издалека», - заявил он, подчеркнув, что обе стороны должны сформировать новые преимущества и повысить свою внутреннюю силу и устойчивость, чтобы противостоять внешним воздействиям.
В-третьих, он подчеркнул необходимость повышения и расширения вклада двух сторон в международный мир, сотрудничество и развитие, отметив, что Вьетнам и Ирландия как активные и ответственные члены международного сообщества должны продолжать укреплять многостороннее сотрудничество и уважение международных законов, особенно в разрешении споров мирными средствами без угрозы или применения силы в международных отношениях, поддерживая роль ООН и инициируя новые идеи сотрудничества во имя мира, безопасности, стабильности и развития человечества.
Лидер особо подчеркнул, что Вьетнам и Ирландия должны вносить более позитивный вклад в поддержание безопасности и свободы авиации и судоходства на море в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и международными законами.
Завершая речь, он выразил надежду, что Вьетнам и Ирландия продолжат стоять плечом к плечу и тесно сотрудничать для достижения более высокого уровня связей в будущем в интересах народов двух сторон, а также для будущего мира, стабильности, сотрудничества и развития в двух регионах и во всем мире.
По этому случаю То Лам посетил Старую библиотеку, в которой хранится более шести миллионов печатных томов, а также обширные коллекции журналов, рукописей, карт и музыки, отражающие более чем 400-летнюю историю развития науки.
В гостевой книге То Лам отметил, что Тринити-колледж, символ культуры и знаний в Ирландии, может похвастаться ценным историческим наследием, и выразил уверенность, что с созданием рамок стратегического партнерства в сфере высшего образования сотрудничество Вьетнама и Ирландии откроет новые возможности как для лекций, так и для студентов обеих сторон.
Тринити-колледж в Дублине, основанный в 1592 году королевой Елизаветой I, - старейший и самый престижный университет Ирландии. Расположенный в самом центре Дублина, он считается одним из самых авторитетных университетов Европы.
Университет славится своей старинной архитектурой, в нем много зданий, хранящих исторические ценности, например Старая библиотека, в которой хранится знаменитая «Келлская Книга», иллюминированный манускрипт средневекового периода.
Являясь ведущим учебным заведением, колледж предлагает широкий спектр курсов для студентов и аспирантов в различных областях, включая искусство, науку, инженерное дело, медицину и право.
Он славится высоким качеством преподавания и исследований, а многие его факультеты и исследовательские институты признаны во всем мире.
Тринити-колледж в Дублине может похвастаться разнообразным студенческим сообществом, насчитывающим более 18 000 студентов со всего мира.
Колледж планирует развернуть совместную программу обучения в области менеджмента и экономики с Вьетнамским национальным университетом в Ханое. За последнее время обе стороны направили своих представителей для участия в научных семинарах друг друга.