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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетил посольство Вьетнама, встретился с представителями вьетнамской общины на Кубе

26 сентября (по местному времени) генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент государства То Лам встретился с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины на Кубе в Гаване по случаю своего государственного визита на Кубу.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам позирует на фото с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины на Кубе. Фото: ВИA  
Посол Ле Куанг Лонг доложил руководителю партии и государства, что вьетнамская община на Кубе, хотя и немногочисленная, добилась определенных успехов, получив признание партии и государства Кубы.

Вьетнамские фирмы инвестировали средства в несколько областей на Кубе, а вьетнамские студенты, в основном получающие государственные стипендии, добились выдающихся успехов в учебе.

Дипломат выразил уверенность, что после исторического визита генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама отношения между Вьетнамом и Кубой вступят в новый период, при этом традиционная особая дружба сохранится, а инвестиционные и кооперационные связи существенно возрастут, помогая Кубе преодолеть трудности.

Лидер партии и государства поблагодарил посольство и другие представительства Вьетнама на Кубе за хорошую работу по выполнению своих задач, что способствует развитию Кубы и двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что традиционные связи между Вьетнамом и Кубой, построенные на фундаменте непреклонной борьбы двух стран за независимость, свободу, суверенитет и право на самоопределение и поддерживаемые президентом Хо Ши Мином, лидером Фиделем Кастро и многими другими поколениями лидеров, пережили взлеты и падения в истории за последние более чем 60 лет.

Он подчеркнул, что Вьетнам обязан поддерживать Кубу, а также прогрессивное движение в мире, что также является желанием президента Хо Ши Мина.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что традиционная солидарность и поддержка, а также всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Кубой постоянно укрепляются и развиваются во всех областях, и его визит в этот раз вновь подтверждает то значение, которое партия, государство и народ Вьетнама придают особым связям с Кубой, и желание решительно развивать и укреплять вьетнамско-кубинские отношения в новый период.

Высший руководитель проинформировал вьетнамскую общину о ситуации на родине и подчеркнул, что партия подводит итоги теоретических и практических вопросов дела «Доймой» («Обновление») за последние 40 лет, который послужит развитию теории Доймой и пути к социализму во Вьетнаме. По его словам, подведение итогов станет основой для выработки основных направлений и политики на предстоящем новом этапе стратегического развития страны.

Лидер выразил пожелание, чтобы вьетнамцы, где бы они ни жили, сохраняли национальные традиции и единство, поддерживали друг друга и способствовали укреплению особой дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Кубой.

Он призвал посольство Вьетнама и другие вьетнамские представительства на Кубе активнее выполнять свою роль связующего звена в двусторонних связях, способствуя выполнению двусторонних соглашений и обязательств, тем самым выводя вьетнамско-кубинские отношения на новый этап.

ВИА/ИЖВ

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