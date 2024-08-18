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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил посольство Вьетнама, встретился с представителями вьетнамской общины в Пекине
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам отметил, что это его первый визит в Китай в новой должности по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги. Этот государственный визит имеет большое значение после двух исторических визитов Генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Китай в 2022 году, который стал первым иностранным лидером, приглашенным Китаем с официальным визитом после 20-го всекитайского съезда КПК, и Генерального секретаря ЦК КПВ, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в декабре прошлого года.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул, что цель поездки - обсудить с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Председателем КНР Си Цзиньпином и другими ключевыми китайскими лидерами меры по углублению и развитию двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и построить вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение, служить интересам народов обеих стран и вносить вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и отдает приоритет развитию отношений с Китаем.
Высоко оценив усилия вьетнамской общины по укреплению вьетнамско-китайской дружбы, высший руководитель страны подчеркнул, что им необходимо продолжать прилагать больше усилий в области дипломатии, торговли, научных исследований и интеграции в местное сообщество.
Он пожелал, чтобы посольство Вьетнама и дальше повышало эффективность существующих механизмов сотрудничества между двумя странами, предлагало новые механизмы сотрудничества с учетом конкретных условий обеих стран, которые принесут пользу обеим сторонам, соблюдая международное право, во имя мира и развития, а также способствовало развитию двусторонних отношений посредством обменов между людьми.
Партия и государство Вьетнама всегда рассматривают вьетнамские общины за рубежом, в том числе в Китае, как неотъемлемую часть великого блока национального единства, сказал он, добавив, что государство обязуется оказывать всю необходимую поддержку вьетнамским гражданам, проживающим за рубежом.
Лидер выразил надежду, что вьетнамская община в Китае будет продолжать оставаться единой и предлагать поддержку для взаимного развития, соблюдать местные законы и вносить вклад в развитие принимающей страны, всегда сохраняя при этом прочную связь с родиной.
Ранее Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам в сопровождении своей супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации возложил венок к статуе Президента Хо Ши Мина в кампусе посольства.