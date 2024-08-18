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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил памятное место - штаб-квартиру Вьетнамской революционной молодежной лиги в Гуанчжоу
Фам Хонг Тхай родился 14 мая 1895 года в уезде Хынгнгуен центральной провинции Нгеан. Он пытался убить тогдашнего генерал-губернатора Франции Марциала Мерлена во время его визита в Гуанчжоу. После неудачного покушения на него началась охота, и 19 июня 1924 года он бросился в Жемчужную реку.
Фам Хонг Тхай - единственный иностранец, похороненный в мемориальном парке Хуанхуаган, помимо 71 китайского мученика, погибшего во время восстания в Учане в 1911 году.
Затем генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам и сопровождающие его лица посетили памятное место - штаб-квартиру Вьетнамской революционной лиги молодежи в доме № 13 (сейчас № 248 - 250) на улице Вэньминг в городе Гуанчжоу - место, связанное с революционной карьерой покойного Президента Хо Ши Мина в 1924 - 1927 годах.
Они были тронуты, увидев фотографии, запечатлевшие годы работы Президента Хо Ши Мина с местными жителями.
Делегация партии и государства Вьетнам очень тронута посещением памятного места - штаб-квартиру Вьетнамской революционной молодежной лиги, - написал в гостевой книге Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам.
Это место, где любимый президент Хо Ши Мин провел годы своей революционной деятельности, воспитал первые поколения верных коммунистов Вьетнама, стал свидетелем беспристрастных и чистых международных коммунистических настроений, традиционной дружбы, солидарности и тесных связей как товарищей и братьев между двумя партиями, двумя странами и двумя народами, сказал То Лам.
Он искренне поблагодарил партию и государство Китая, а также партийный комитет и администрацию провинции Гуандун за то, что они всегда уделяют внимание сохранению и консервации памятного объекта. «Пусть вьетнамско-китайская дружба длится вечно», - написал он.