Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетил особую зону развития Мариэль

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, государственный президент То Лам (слева) и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес (справа) посещают ZEDM. Фото: ВИA

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес также присоединился к мероприятию.



Генеральный директор ZEDM Ана Тереза Игарса Мартинес сообщила, что зона расположена в порту Мариэль в провинции Артемиса и занимает площадь около 465 кв. км. Вьетнам занимает второе место среди крупнейших инвесторов ZEDM, реализуя такие значимые проекты, как индустриальный парк ViMariel, первая и единственная экономическая зона на Кубе, инвестируемая вьетнамским предприятием.



Диас-Канель Бермудес высоко оценил деятельность вьетнамских предприятий в ZEDM, назвав ее свидетельством особой традиционной дружбы между двумя странами и многообещающего будущего их экономического сотрудничества.

Выразив благодарность за неизменную поддержку Вьетнама, он выразил надежду на дальнейший успех в двусторонних отношениях.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам высоко оценил ZEDM как многообещающую экономическую модель, отметив ее потенциал для тестирования инновационной политики перед ее распространением на всю страну. Он считает, что такой подход придаст экономике Кубы более мощный импульс и поможет ей преодолеть существующие проблемы.



Вьетнам никогда не забудет тех чувств, которые Куба питала к Вьетнаму в прошлом, сказал он, подтвердив, что политика партии, государства и инвесторов Вьетнама заключается в активном содействии нынешнему строительству и развитию Кубы.



ZEDM предлагает широкий спектр перспективных инвестиционных возможностей в различных ключевых секторах, включая биотехнологии, фармацевтические исследования и производство, упаковку, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, пищевую промышленность, общую промышленность, информационные технологии, связь, туризм, недвижимость и развитие инфраструктуры. Продукция этих инвестиционных проектов ориентирована не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны региона.



Благодаря своей комплексной, современной и высокоразвитой инфраструктуре, зона ZEDM является привлекательным направлением для международных инвесторов, в том числе из Вьетнама. Зона служит стратегическими воротами для компаний, стремящихся обеспечить свое присутствие на рынках Латинской Америки, Карибского бассейна и Южной Америки, которые в ближайшие годы ожидает значительный рост.



Позже лидеры двух стран посетили несколько проектов в ZEDM, в том числе индустриальный парк ViMariel.



По этому случаю они стали свидетелями объявления о выдаче инвестиционных лицензий двум вьетнамским предприятиям, а именно акционерному обществу Thai Binh Global Investment и компании ATG Fertilizer.



