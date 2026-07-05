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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам поручил устранить узкие места в реализации для стимулирования роста
Он высоко оценил усилия Правительства, министерств, отраслей, местных властей, предприятий и населения по поддержанию социально-экономической стабильности на фоне глобальной неопределённости, а также успешному выполнению в первом полугодии многих новых, сложных и беспрецедентных задач.
Вместе с тем он отметил, что экономический рост почти на 8,2% за первые шесть месяцев всё ещё ниже целевого показателя в 9,7%, при этом 25 из 34 местностей, включая Ханой и Хошимин, не достигли целей роста за первое полугодие. Освоение государственных инвестиций, реализация стратегических инфраструктурных проектов, национальных целевых программ и крупных объектов также отставали от графика, тогда как расходы на науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию составили лишь около 10% выделенного капитала.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам поручил Правительству продолжить пересмотр и перераспределение средств государственных инвестиций с проектов, которые не способны освоить выделенные бюджеты, на проекты, имеющие возможность более быстрого выполнения. Он также призвал дать чёткие оценки качества роста, занятости и доходов домохозяйств для совершенствования разработки политики и прогнозирования.
Он отметил, что рост остаётся неравномерным, структура торговли по-прежнему сопряжена со многими рисками, внутренний спрос ещё полностью не восстановился, а деловая среда, хотя и улучшилась, пока не отвечает потребностям развития. Он также указал на затратные административные процедуры, задержки с изданием руководящих документов по реализации, а также сохраняющиеся препятствия, связанные с землёй, планированием, расчисткой площадок, строительными материалами и административными процедурами.
Он отметил, что некоторые местности по-прежнему сталкиваются с трудностями в функционировании двухуровневой модели местной администрации. Среди других вызовов - медленные темпы строительства школ-интернатов в приграничных общинах, нехватка учителей, недостаточная подготовка высококвалифицированных кадров в сфере науки и технологий, а также загрязнение городской среды, дефицит жилья для рабочих и всё более серьёзные риски, связанные с изменением климата.
Эти проблемы по-прежнему угрожают социальной стабильности и устойчивому развитию, подчеркнул руководитель Партии и Государства.
Он подчеркнул, что именно способность к реализации, а не институциональные рамки, сейчас стала самым серьёзным препятствием для развития.
«Политическая система и должностные лица должны действовать, действовать и ещё раз действовать», сказал он, добавив, что трудности необходимо решать путём обсуждения и координации, а не перекладывания ответственности. Без надлежащей реализации правильные резолюции Партии не смогут доказать свою эффективность на практике, поэтому солидарность и единство в действиях являются обязательным условием.
Он призвал Правительство запустить специальный план действий на оставшиеся шесть месяцев 2026 года. По его словам, предстоящая резолюция Центрального комитета Партии определит модель развития Вьетнама на следующем этапе, при этом особое внимание будет уделено цели поддержания стабильного экономического роста.
Местности должны действовать решительно, чтобы не отставать от графика и заложить прочную основу на последующие годы, продолжил Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам.
Он призвал незамедлительно устранить узкие места для достижения роста не менее 10% при сохранении макроэкономической стабильности. Среди приоритетов - эффективное использование государственных инвестиций, высвобождение частного капитала, укрепление потенциала отечественных предприятий, защита экспортных рынков, обеспечение энергетической, продовольственной, водной и информационной безопасности, а также цифрового суверенитета, улучшение деловой среды, обеспечение бесперебойного функционирования двухуровневой системы местной администрации и продвижение культурного, социального и человеческого развития, чтобы все люди пользовались плодами развития страны.
Руководитель также поручил министерствам и местностям начать подготовку плана развития на 2027 год с третьего квартала 2026 года с чётким определением приоритетов, сценариев реализации и ответственности. Правительству следует преобразовать задачи в ежемесячные и ежеквартальные планы действий, чётко распределить обязанности, публично отчитываться о ходе выполнения и усилить дисциплину, одновременно поощряя должностных лиц проявлять инициативу во имя общего блага.
Он подчеркнул, что достижение целевого показателя роста является общей ответственностью, но должно быть связано и с персональной ответственностью каждого министра, руководителя отрасли, секретаря парткома и главы местности. Он призвал должностных лиц к смелым действиям в интересах общества при одновременном ужесточении дисциплины и активизации борьбы с коррупцией, расточительством, групповыми интересами, перекладыванием и уклонением от ответственности.
Касаясь образования, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам назвал развитие человеческих ресурсов стратегическим преимуществом и призвал к коренным и всесторонним реформам, чтобы отвечать требованиям быстрого экономического преобразования. По его словам, Вьетнаму необходимо расширить доступ к старшей средней школе, обеспечить достаточное количество школ и учителей, а также ускорить подготовку инженеров, учёных и специалистов в области технологий.
Он поручил Министерству образования и подготовки кадров оперативно воплотить Резолюцию Партии № 71 в конкретную политику и обеспечить реальные улучшения в 2026–2027 учебном году.
Подчеркнув доверие международных партнёров к перспективам развития Вьетнама, руководитель отметил, что страна должна воспользоваться этой возможностью с большей решимостью и более эффективной реализацией.
По его словам, перед Вьетнамом открываются огромные возможности для развития, однако они могут быть реализованы только при наличии сильной политической воли, правильного мышления, благоприятной институциональной основы, эффективного государственного аппарата, инициативных и ответственных должностных лиц, более сильных предприятий и широкого общественного консенсуса.