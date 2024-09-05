Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам поздравляет с началом учебного года

Ученики начальной школы Жакуат в ханойском районе Лонгбьен на церемонии открытия 2024 - 2025 учебного года 5 сентября. Фото: ВИA

В своем письме лидер отметил, что партия и государство всегда рассматривают образование и подготовку кадров в качестве одного из ведущих национальных приоритетов и разработали политику по развитию этого сектора.



В 2023-2024 учебном году, после 10 лет реализации Резолюции ЦК КПВ № 29-NQ/TW от 4 ноября 2013 года о фундаментальной и всеобъемлющей реформе образования и обучения, вьетнамское образование получило мощное развитие и достигло многих важных успехов, что в значительной степени способствует повышению интеллектуального уровня населения, развитию человеческих ресурсов и воспитанию талантов, внося существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее интеграцию в мир.



От имени руководителей партии и государства он высоко оценил дух соревнования и усилия учителей и учеников по всей стране, усилия и результаты сектора образования, а также поддержку родителей учеников.



Поскольку 2024-2025 годы являются первым учебным годом для выполнения Заключения Политбюро № 91-KL/TW о продолжении реализации Резолюции № 29-NQ/TW и применении новой общеобразовательной программы для всех классов, с первого по 12-й, генеральный секретарь партии, президент государства То Лам попросил сектор должным образом следовать девизу этого года «инновации, повышение качества и солидарность - дисциплина».



Образование и подготовка должны и впредь ориентироваться на развитие и счастье человека, максимально использовать человеческий фактор и определять человека как центр, ключевую заинтересованную сторону, ресурс и цель развития, создавая краеугольный камень для реализации цели создания сильной, демократической, справедливой и цивилизованной нации с богатыми людьми, продолжил он.



Лидер выразил уверенность в том, что студенты и учащиеся приложат усилия для обучения, самосовершенствования, приобретения и освоения знаний, развития основных навыков и воплощения больших мечтаний, чтобы построить страну все более процветающей и счастливой.



Он попросил преподавателей, сотрудников и работников сферы образования сохранять энтузиазм и любовь к профессии, оставаться творческими, преодолевать любые трудности и вносить еще больший вклад в свою благородную карьеру.

Он также призвал родителей учеников к координации действий, чтобы обеспечить тесную связь между школой, семьей и обществом в вопросах образования ради будущего своих потомков.



Лидер призвал министерства, центральные секторы, партийные комитеты и администрации всех уровней лучше заботиться об образовании, своевременно принимая практические и правильные меры, чтобы у учителей и учеников была здоровая среда для преподавания и обучения, а также достаточные условия для использования их творческого потенциала для успешного проведения реформы образования.



Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам пожелал учителям, работникам образования, студентам и учащимся крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в новом учебном году.



























