Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам поддерживает хорошие отношения с крупными державами
В интервью агентству Reuters на полях 23-го Диалога Шангри-Ла в Сингапуре Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что политика Вьетнама заключается в том, чтобы не сотрудничать с одной страной таким образом, который наносил бы ущерб или создавал трудности для другой страны.
Говоря об отношениях между США и Китаем, он отметил, что конкуренция между крупными державами является объективной реальностью. Вьетнам не рассматривает отношения с крупными державами через призму безопасности и не становится на чью-либо сторону. Поэтому страна поддерживала и продолжает поддерживать хорошие отношения как с Соединёнными Штатами, так и с Китаем, что приносит пользу всем сторонам и одновременно способствует миру и стабильности в регионе.
Говоря непосредственно об отношениях с Китаем, Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил, что Вьетнам и Китай являются соседними странами, связанными давними и тесными отношениями. В настоящее время обе страны развивают практическое сотрудничество во многих важных сферах. Политика Вьетнама заключается в дальнейшем укреплении добрых отношений с Китаем, поскольку Китай обладает всеми характеристиками приоритетного партнёра во внешней политике Вьетнама: это соседнее государство, важный партнёр и страна, имеющая с Вьетнамом множество общих интересов и сходств.
По словам Генерального секретаря, Президента То Лама, поддержание мирных, стабильных и ответственных отношений сотрудничества с Китаем не только отвечает интересам обеих стран, но и вносит важный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.
Касаясь вопроса Восточного моря, вьетнамский лидер вновь подтвердил чёткую и последовательную позицию Вьетнама по твёрдой защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также по урегулированию споров мирными средствами на основе международного права, прежде всего ЮНКЛОС 1982. Он подчеркнул, что поддержание добрых отношений с Китаем, защита суверенитета и решение вопросов в Восточном море являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими целями.
Отвечая на вопрос о цели достижения двузначных темпов экономического роста, Генеральный секретарь, Президент То Лам заявил, что стремление Вьетнама к развитию является общим стремлением всей нации. Страна чётко определила цель к 2045 году стать развитым государством с высоким уровнем доходов. Эта цель была поставлена много лет назад и последовательно подтверждалась, в том числе в Политическом докладе XIV Всевьетнамского съезда КПВ.
По словам высшего руководителя Вьетнама, международный опыт и закономерности развития свидетельствуют о том, что для достижения статуса развитой страны с высоким уровнем доходов к 2045 году Вьетнаму необходимо поддерживать двузначные темпы роста, то есть не менее 10% в год. Эта цель была тщательно изучена и всесторонне взвешена. Вьетнам полностью осознаёт её амбициозный и сложный характер. Тем не менее, руководствуясь твёрдой решимостью её достичь, страна реализует целый ряд важных практических мер.
Он отметил, что Вьетнам провёл переоценку своего национального потенциала и заново определил модель развития и экономического роста. Эта модель должна основываться на принципах самодостаточности, самостоятельности и стратегической автономии. Страна пересмотрела все имеющиеся ресурсы для развития, что даёт серьёзные основания для оптимизма.
По словам Генерального секретаря, Президента, уверенность основывается на высокой решимости всей политической системы: твёрдой приверженности партии и государства, широком общественном консенсусе и активном участии делового сообщества, производителей, частного сектора, рабочих и крестьян. В обществе сформировалось широкое согласие относительно этой амбициозной цели.
Он также отметил, что на момент постановки данной цели Вьетнам ещё не сталкивался с рядом нынешних трудностей. Однако многие вызовы были предусмотрены заранее, включая мировую политическую нестабильность, сложности глобальной экономики, разрывы цепочек поставок, давление в энергетической сфере и колебания международных рынков. Несмотря на это, страна сохраняет оптимизм, опираясь на траекторию своего развития в последние годы.
По словам лидера, Вьетнам внедрил множество новых мер и формирует новую модель развития и роста на нынешнем этапе. Эта модель основана на высококачественных человеческих ресурсах, потенциале вьетнамского народа, духе самодостаточности и самостоятельности, инновационном мышлении, а также науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации.
Вьетнам тщательно изучил опыт успешных государств и воплотил полученные уроки в конкретных политических решениях. Одновременно страна пересматривает институциональную систему, выявляет узкие места и проводит необходимые реформы для устранения барьеров на пути роста и более эффективного достижения долгосрочных целей развития.
Результаты, достигнутые в 2025 году и особенно в первые шесть месяцев 2026 года, показывают, что, несмотря на сохраняющиеся трудности и необходимость определённых корректировок, ключевые цели остаются достижимыми.
Отвечая на вопрос о возможности корректировки целей роста, Генеральный секретарь, Президент То Лам твёрдо заявил, что Вьетнам не намерен снижать эти показатели. Страна сохраняет приверженность не только целям роста на 2026 год, но и курсу на поддержание таких темпов в последующие годы, поскольку только таким образом можно достичь намеченных рубежей развития.
Он подчеркнул, что стратегическое видение Вьетнама выходит далеко за пределы 2045 года. Страна планирует своё развитие не только к столетию основания государства, но и на последующий век, руководствуясь ещё более масштабными устремлениями на будущее.