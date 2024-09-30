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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам отправился с государственными визитами в Монголию, Ирландию, для участия в саммите франкофонии, с официальным визитом во Францию
В состав делегации входят Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро и секретарь Ханойского партийного комитета; Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, заведующей Канцелярией ЦК КПВ; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям; Буй Тхань Шон, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, и другие.
Государственные визиты высшего руководителя Вьетнама в Монголию, Ирландию, участие в 19-м саммите Франкофонии и официальный визит во Францию еще раз подтверждают внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную международную интеграцию. Эти визиты также отражают важность, которую партия и государство Вьетнама придают традиционной дружбе с Монголией, дружбе и многогранному сотрудничеству с Ирландией и стратегическому партнерству с Францией, а также желание Вьетнама обновлять и углублять рамки сотрудничества в соответствии с новыми ситуациями и интересами стран.