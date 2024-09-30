Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам отправился с государственными визитами в Монголию, Ирландию, для участия в саммите франкофонии, с официальным визитом во Францию

Генcек партии, президент государства То Лам покидает Ханой, чтобы посетить с государственным визитом Монголию, Ирландию, принять участие в 19-м саммите Франкофонии и посетить с официальным визитом Францию с 30 сентября по 7 октября. Фото: ВИА