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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам отправился с государственными визитами в Монголию, Ирландию, для участия в саммите франкофонии, с официальным визитом во Францию

30 сентября утром генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам и высокопоставленная делегация покинули Ханой, чтобы посетить с государственным визитом Монголию, Ирландию, принять участие в 19-м саммите Франкофонии и посетить с официальным визитом Францию с 30 сентября по 7 октября.
  Генcек партии, президент государства То Лам покидает Ханой, чтобы посетить с государственным визитом Монголию, Ирландию, принять участие в 19-м саммите Франкофонии и посетить с официальным визитом Францию с 30 сентября по 7 октября. Фото: ВИА  
Он совершает визиты по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, президента Ирландии Майкла Д. Хиггинса и президента Франции Эммануэля Макрона соответственно.

В состав делегации входят Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро и секретарь Ханойского партийного комитета; Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, заведующей Канцелярией ЦК КПВ; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям; Буй Тхань Шон, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, и другие.

Государственные визиты высшего руководителя Вьетнама в Монголию, Ирландию, участие в 19-м саммите Франкофонии и официальный визит во Францию еще раз подтверждают внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную международную интеграцию. Эти визиты также отражают важность, которую партия и государство Вьетнама придают традиционной дружбе с Монголией, дружбе и многогранному сотрудничеству с Ирландией и стратегическому партнерству с Францией, а также желание Вьетнама обновлять и углублять рамки сотрудничества в соответствии с новыми ситуациями и интересами стран.

ВИА/ИЖВ

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