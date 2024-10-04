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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам начинает участие в саммите Франкофонии и официальный визит во Францию

Вечером 3 октября (по местному времени) генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам и сопровождающие его лица прибыли в парижский аэропорт Орли, начав свое участие в 19-м саммите Франкофонии и официальный визит во Францию с 3 по 7 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам (слева) встречен в парижском аэропорту Орли. Фото: ВИA  
В состав делегации входят Буй Тхи Минь Хоай, член Политбюро и секретарь Ханойского партийного комитета; Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, заведующей Канцелярией ЦК КПВ; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям; Буй Тхань Шон, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, и другие.

Участие То Лама в саммите призвано подтвердить роль Вьетнама как ключевого члена сообщества Франкофонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также активное и ответственное участие Вьетнама в деятельности сообщества Франкофонии в частности и международного сообщества в целом, способствуя укреплению и консолидации многостороннего подхода, международного сотрудничества и солидарности.

Своим участием Вьетнам продолжает подтверждать свои социально-экономические и культурные достижения за прошедшее время.

Это также первый визит президента Вьетнама во Францию за последние 22 года. Цель визита - сделать двустороннее стратегическое партнерство более глубоким и практичным, еще больше укрепить двустороннее сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, культуры, образования, науки и техники, а также сотрудничества между населенными пунктами. Кроме того, необходимо активизировать межпартийную зарубежную деятельность, особенно с Коммунистической партией Франции, и народную дипломатию, тем самым побуждая французское правительство продолжать оказывать внимание, поддержку и содействие вьетнамской общине в принимающей стране.

ВИА/ИЖВ

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