НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам начинает участие в саммите Франкофонии и официальный визит во Францию
Участие То Лама в саммите призвано подтвердить роль Вьетнама как ключевого члена сообщества Франкофонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также активное и ответственное участие Вьетнама в деятельности сообщества Франкофонии в частности и международного сообщества в целом, способствуя укреплению и консолидации многостороннего подхода, международного сотрудничества и солидарности.
Своим участием Вьетнам продолжает подтверждать свои социально-экономические и культурные достижения за прошедшее время.
Это также первый визит президента Вьетнама во Францию за последние 22 года. Цель визита - сделать двустороннее стратегическое партнерство более глубоким и практичным, еще больше укрепить двустороннее сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, культуры, образования, науки и техники, а также сотрудничества между населенными пунктами. Кроме того, необходимо активизировать межпартийную зарубежную деятельность, особенно с Коммунистической партией Франции, и народную дипломатию, тем самым побуждая французское правительство продолжать оказывать внимание, поддержку и содействие вьетнамской общине в принимающей стране.