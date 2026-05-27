Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам: Законодательная деятельность должна решительно перейти от управленческого мышления к мышлению, ориентированному на развитие
В работе конференции принял участие член Политбюро, секретарь партийного комитета НС, Председатель НС Чан Тхань Ман.
На конференции был рассмотрен проект доклада о результатах проверки и надзора (второй этап), проводимых Политбюро и Секретариатом в отношении Постоянного бюро партийного комитета НС.
Выступая на конференции, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что доклад подготовлен тщательно, в соответствии с требованиями Политбюро и Секретариата и достаточно всесторонне отражает результаты руководящей и направляющей деятельности Постоянного бюро партийного комитета НС по вопросам, ставшим предметом проверки и надзора.
Генеральный секретарь, Президент подчеркнул, что партийный комитет НС наглядно продемонстрировал свою роль политического руководящего ядра в законодательной деятельности, надзорной работе и принятии решений по важнейшим вопросам страны; проявил инициативность и решительность, тесно координировал действия с партийным комитетом Правительства и другими соответствующими органами для выполнения чрезвычайно большого объёма работы, включая многие сложные и беспрецедентные задачи, требовавшие максимально оперативного решения.
Говоря о реализации трёхуровневой модели местной власти, совершенствовании организационной структуры и процессах децентрализации и делегирования полномочий, Генеральный секретарь, Президент отметил, что это весьма масштабная реформа государственного аппарата, которая в целом обеспечила непрерывность и стабильность функционирования политической системы, не допустила перебоев в её работе и не оказала существенного воздействия на население и бизнес. Партийный комитет НС внёс весьма важный вклад в успешную реализацию этого курса.
Генеральный секретарь, Президент потребовал продолжить пересмотр и совершенствование институциональной базы для обеспечения её согласованности и долгосрочной стабильности; внимательно отслеживать практику функционирования системы на местах, особенно на уровне общин после проведённых преобразований, чтобы своевременно устранять возникающие трудности. Он подчеркнул, что курс на децентрализацию является правильным, однако должен сопровождаться повышением потенциала исполнения решений, усилением контроля и надзора, а также чётким определением ответственности.
Высоко оценив результаты реорганизации структур НС, Генеральный секретарь, Президент предложил продолжить пересмотр функций, задач и штатных должностей, активизировать цифровую трансформацию и реформирование рабочих процессов, а также формировать по-настоящему профессиональный и высококвалифицированный кадровый состав.
Говоря о реализации задачи достижения двузначных темпов роста в соответствии с духом XIV Всевьетнамского партийного съезда и Заключения 18 Центрального комитета, Генеральный секретарь, Президент отметил, что эта цель является чрезвычайно амбициозной и сложной. Подчеркнув, что институциональная система является важнейшим ресурсом развития, он заявил, что законодательная деятельность должна и далее решительно обновляться; необходимо перейти от управленческого мышления к мышлению, ориентированному на развитие; отказаться от подхода «если невозможно управлять - значит запрещать» и создавать правовую среду, стимулирующую инновации, раскрывающую производительные силы и мобилизующую все ресурсы для развития.
НС необходимо продолжить выявление и устранение основных институциональных барьеров; ускорить внесение изменений в законодательство, касающееся инвестиций, земельных отношений, финансов, науки и технологий, данных и цифровой трансформации; одновременно усиливая контроль за реализацией принятых решений, чтобы проводимая политика после её принятия действительно воплощалась в жизнь.
Оценивая выполнение резолюции № 57-NQ/TW Политбюро, Генеральный секретарь, Президент высоко оценил деятельность партийного комитета Национального собрания (НС), который сосредоточил усилия на руководстве и координации совершенствования целого ряда базовых и ключевых законов, необходимых для развития науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, а также эффективно развернул движение «Цифровая ликвидация неграмотности».
Он предложил партийному комитету НС продолжить работу по созданию «Цифрового парламента» и «цифрового законотворчества», повышению потенциала анализа государственной политики на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), а также ускорить формирование правовой базы для новых технологий, цифровой экономики, цифровых активов и цифровых данных.
Что касается работы по анализу деятельности, оценке и классификации кадров, членов партии и партийных организаций, Генеральный секретарь, Президент отметил, что данное направление требует дальнейшего серьёзного обновления. Оценка кадров должна быть содержательной, последовательной, непрерывной, многосторонней и тесно связанной с конкретными результатами работы. Если сотрудник не соответствует требованиям, необходимо своевременно принимать решения о его переводе или замене. Недопустима ситуация, когда оценка деятельности является очень высокой, а работа при этом ведётся медленно и малоэффективно.
Генеральный секретарь, Президент предложил партийному комитету НС сосредоточиться на эффективном проведении всеобщей ревизии нормативно-правовых актов в соответствии с указаниями Руководящего комитета по реализации резолюции № 66 Центрального комитета; активно координировать работу по пересмотру законодательства и ускорять подготовку необходимых правовых документов; а также продолжать совершенствование системы оценки кадров, увязывая её с надлежащим подбором и использованием кадров в соответствии с положениями и инструкциями Центрального комитета Партии.