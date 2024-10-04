Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам завершает государственный визит в Ирландию и направляется во Францию

Церемония официальных проводов с Генеральным секретарем ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом (слева) в аэропорту Дублина. Фото: ВИA



В ходе встреч лидеры обеих сторон подтвердили, что этот государственный визит знаменует собой важную веху спустя почти 30 лет после установления двусторонних дипломатических отношений. Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления вьетнамо-ирландских отношений и договорились сотрудничать во имя процветания и всестороннего развития обеих стран, а также во имя мира, сотрудничества и глобального развития в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций.



Что касается укрепления политического, дипломатического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, то обе стороны подтвердили важность взаимодействия в борьбе с угрозами безопасности и договорились активизировать обмены и развивать сотрудничество в области кибербезопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью. Они признали важность продвижения прав человека, которое должно осуществляться в соответствии с обстоятельствами, законами и международными обязательствами каждой страны.



Стороны приветствовали установление стратегического партнерства в области высшего образования между Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама и Департаментом дополнительного и высшего образования, исследований, инноваций и науки Ирландии, а также подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Вьетнамским национальным университетом в Ханое и ведущими университетами Ирландии.



То Лам поблагодарил правительство Ирландии за предоставление пакета помощи Вьетнаму, который помог стране досрочно достичь многих Целей развития тысячелетия и реализовать Цели устойчивого развития.



Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил, что Ирландия продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в таких областях, как адаптация к изменению климата, обеспечение средств к существованию, гуманитарная помощь для ликвидации последствий взрывов и мин, питание, высшее образование и управление.



Вьетнам высоко ценит поддержку Ирландии в области исследований и технической помощи в сфере сельского хозяйства. Обе стороны приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к устойчивой продовольственной системе между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерством сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии во время этого визита. Во время пребывания в Ирландии То Лам провел переговоры с президентом Майклом Хиггинсом, встретился с премьер-министром Саймоном Харрисом и катоирлихом Seanad Éireann (спикером верхней палаты) Джерри Баттимером, принял почетного консула Вьетнама Патрика Маккиллена, посетил бизнес-форум, стал свидетелем обмена соглашениями о сотрудничестве, посетил Национальный институт исследований и обучения в области биопроцессинга, встретился с представителями вьетнамской общины и сотрудниками посольства Вьетнама в Великобритании и Северной Ирландии.В ходе встреч лидеры обеих сторон подтвердили, что этот государственный визит знаменует собой важную веху спустя почти 30 лет после установления двусторонних дипломатических отношений. Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления вьетнамо-ирландских отношений и договорились сотрудничать во имя процветания и всестороннего развития обеих стран, а также во имя мира, сотрудничества и глобального развития в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций.Что касается укрепления политического, дипломатического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, то обе стороны подтвердили важность взаимодействия в борьбе с угрозами безопасности и договорились активизировать обмены и развивать сотрудничество в области кибербезопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью. Они признали важность продвижения прав человека, которое должно осуществляться в соответствии с обстоятельствами, законами и международными обязательствами каждой страны.Стороны приветствовали установление стратегического партнерства в области высшего образования между Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама и Департаментом дополнительного и высшего образования, исследований, инноваций и науки Ирландии, а также подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Вьетнамским национальным университетом в Ханое и ведущими университетами Ирландии.То Лам поблагодарил правительство Ирландии за предоставление пакета помощи Вьетнаму, который помог стране досрочно достичь многих Целей развития тысячелетия и реализовать Цели устойчивого развития.Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил, что Ирландия продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в таких областях, как адаптация к изменению климата, обеспечение средств к существованию, гуманитарная помощь для ликвидации последствий взрывов и мин, питание, высшее образование и управление.Вьетнам высоко ценит поддержку Ирландии в области исследований и технической помощи в сфере сельского хозяйства. Обе стороны приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к устойчивой продовольственной системе между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерством сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии во время этого визита.

Что касается научно-технологического сотрудничества, то они признали потенциал взаимодействия в продвижении инноваций, цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, развитии высококачественных человеческих ресурсов и других областях, представляющих взаимный интерес.



Обе стороны согласились с важностью культурных и художественных обменов, развития туризма и обменов между людьми для содействия взаимопониманию и укрепления дружбы между народами двух стран.



Что касается международных и региональных вопросов, то они подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы навигации и полетов в Восточном море.



Они подчеркнули необходимость мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982), и отметили необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также принципами уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств.



Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Газе, призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, а также подчеркнули необходимость активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи.



В ходе визита генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам стал свидетелем церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве. Он и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис совместно присутствовали на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с участием нескольких министерств и секторов экономики.



