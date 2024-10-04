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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам завершает государственный визит в Ирландию и направляется во Францию
В ходе встреч лидеры обеих сторон подтвердили, что этот государственный визит знаменует собой важную веху спустя почти 30 лет после установления двусторонних дипломатических отношений. Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления вьетнамо-ирландских отношений и договорились сотрудничать во имя процветания и всестороннего развития обеих стран, а также во имя мира, сотрудничества и глобального развития в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Что касается укрепления политического, дипломатического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности, то обе стороны подтвердили важность взаимодействия в борьбе с угрозами безопасности и договорились активизировать обмены и развивать сотрудничество в области кибербезопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью. Они признали важность продвижения прав человека, которое должно осуществляться в соответствии с обстоятельствами, законами и международными обязательствами каждой страны.
Стороны приветствовали установление стратегического партнерства в области высшего образования между Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама и Департаментом дополнительного и высшего образования, исследований, инноваций и науки Ирландии, а также подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Вьетнамским национальным университетом в Ханое и ведущими университетами Ирландии.
То Лам поблагодарил правительство Ирландии за предоставление пакета помощи Вьетнаму, который помог стране досрочно достичь многих Целей развития тысячелетия и реализовать Цели устойчивого развития.
Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил, что Ирландия продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в таких областях, как адаптация к изменению климата, обеспечение средств к существованию, гуманитарная помощь для ликвидации последствий взрывов и мин, питание, высшее образование и управление.
Вьетнам высоко ценит поддержку Ирландии в области исследований и технической помощи в сфере сельского хозяйства. Обе стороны приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к устойчивой продовольственной системе между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама и Министерством сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов Ирландии во время этого визита.
Что касается научно-технологического сотрудничества, то они признали потенциал взаимодействия в продвижении инноваций, цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, развитии высококачественных человеческих ресурсов и других областях, представляющих взаимный интерес.
Обе стороны согласились с важностью культурных и художественных обменов, развития туризма и обменов между людьми для содействия взаимопониманию и укрепления дружбы между народами двух стран.
Что касается международных и региональных вопросов, то они подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы навигации и полетов в Восточном море.
Они подчеркнули необходимость мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982), и отметили необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также принципами уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств.
Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Газе, призвали к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, а также подчеркнули необходимость активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи.
В ходе визита генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам стал свидетелем церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве. Он и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис совместно присутствовали на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с участием нескольких министерств и секторов экономики.