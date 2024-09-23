Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выступил на Саммите будущего ООН

Генеральный секретарь партии ЦК КПВ, президент государства То Лам выступает на Саммите будущего ООН. Фото: ВИA

Выступая на первом пленарном заседании саммита, высший вьетнамский лидер отметил, что человеческий интеллект помог изменить мир, сделал человеческую жизнь лучше, более развитой, более совершенной во всех аспектах. Но именно человек несет ответственность за трудности и вызовы, с которыми сталкивается человечество.



Подчеркнув, что выбор, который мы делаем сегодня, определит наше будущее, То Лам сказал, что цель устойчивого развития и благополучия человечества должна быть поставлена в центр наших усилий и оставаться нашей высшей целью. «Научно-технологичные достижения должны служить социальному прогрессу, быть ориентированными на человека и его развитие, улучшать жизнь и обеспечивать интересы будущих поколений», - сказал он.



По его мнению, научно-технологические достижения должны способствовать сотрудничеству, а не становиться инструментом против государств или идти вразрез с устремлениями всех народов к миру, развитию, справедливости и правосудию. Достижения человеческого интеллекта должны быть направлены на экономическое развитие, построение справедливого, цивилизованного общества, повышение качества жизни людей, искоренение голода и сокращение бедности, сказал он.

«Соответственно, мы предлагаем увеличить инвестиции в медицинские исследования, образование, цифровую и зеленую трансформацию, а также в решения, направленные на обслуживание большинства населения. При этом необходимо свести к минимуму инвестиции в исследования и производство оружия массового поражения с целью обеспечения мира, стабильности, устойчивого развития, равенства между странами и народами во всем мире», - сказал лидер.

Он призвал мир укреплять солидарность, сотрудничество и взаимное уважение, придерживаться международного права и Устава ООН, а также разрешать разногласия и споры мирными средствами.



«Крупные страны должны вести себя ответственно и делиться общими достижениями в научных и технологических исследованиях для совместного развития. Организация Объединенных Наций, региональные организации, включая АСЕАН, должны взять на себя ведущую роль в реализации миссии по содействию сотрудничеству, координации действий в ответ на глобальные вызовы и использованию возможностей, благодаря научно-технологическому прогрессу», сказал он.



То Лам подчеркнул, что мир стоим перед исторической возможностью ввести мир в новую эпоху, в новую эру, характеризующуюся прогрессивным развитием и социальной справедливостью, обеспечивая благополучную и счастливую жизнь людей через объединение усилий и эффективное сотрудничество.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам приветствует документы, принятые на саммите, и надеется, что их содержание будет реализовано решительно и эффективно.



Он также отметил, Вьетнам обязался внести позитивный и эффективный вклад в совместные усилия по построению мира во всем мире, справедливому развитию ради процветающей и счастливой жизни человечества.



По этому случаю на саммите были приняты Пакт во имя будущего, Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. В документах изложены амбициозные действия и цели во всех областях сотрудничества ООН.



