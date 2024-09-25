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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выступил на общих прениях 79-й сессии ГА ООН
В своей речи генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подчеркнул, что Мир находится в периоде перемен эпохального значения. Несмотря на то, что сотрудничество и развитие являются основными тенденциями, мир сталкивается с новыми и более серьезными трудностями и вызовами. Стратегическое соперничество между крупными странами становится все более ожесточенной, глубокой, расширяясь в пространственном масштабе, увеличивая интенсивность и конфронтацию; политические противостояния, конфликты быстро нарастают, обстановка в области безопасности становится все более напряженной, пространство для выживания и развития сужается, подвергается угрозам, рискам конфликтов, образованию горячих точек, стимулированию гонки вооружений, риску напряженности, конфронтации и прямых столкновений. Рост авторитаризма и эгоистичного национализма бросает вызов международному праву, подрывает многосторонние институты и доверие к глобальному сотрудничеству.
«Эти беспрецедентные вызовы миру, сотрудничеству, устойчивому развитию и человеческому достоинству затрагивают и это поколение, и следующее. Они заставляют нас объединиться, действовать и работать вместе, поддерживая роль международных институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций, региональных организаций, включая АСЕАН, для достижения конечной цели - прекращения войны, ликвидации всех форм угнетения, эксплуатации, построения мира и создания лучшего мира, чтобы принести счастье всему человечеству», - сказал он.
Разделяя видение Вьетнама относительно более мирного, стабильного, совместного, процветающего и устойчивого будущего для всех, он сказал, что поскольку мир и стабильность являются основой процветающего будущего, все государства, особенно крупные державы, должны способствовать соблюдению международного права и Устава ООН, действовать ответственно, выполнять свои обязательства, вносить вклад в общую работу международного сообщества; неустанно укреплять солидарность, искренность и доверие; поддерживать диалог и исключить конфронтацию.
По его словам, все ресурсы должны быть эффективно высвобождены, задействованы и использованы для развития. Приоритет должен быть отдан тем ресурсам, которые наиболее необходимы для реализации ЦУР, с особым вниманием к оказанию помощи развивающимся и менее развитым странам, особенно посредством льготных кредитов, передачи передовых технологий, содействия инвестициям и торговле, а также облегчения долгового бремени бедных стран.
Он призвал в срочном порядке создать разумную глобальную систему управления с долгосрочной перспективой развития науки и технологий, особенно таких новых технологий, как искусственный интеллект (ИИ). «Это позволит нам добиться прогресса и воспользоваться преимуществами этих технологий, одновременно активно предотвращая и отражая угрозы миру, устойчивому развитию и человечеству».
По его мнению, для построения преобразующего будущего во всех секторах необходимо использовать инновационное мышление, уделяя особое внимание цифровой трансформации, зеленому переходу и трансформации глобального управления. Реформирование многосторонних механизмов, особенно системы ООН и международных финансовых и валютных институтов, должно обеспечить лучшее представительство, справедливость и прозрачность.
«Люди должны быть центром, целью и движущей силой всех стратегий и действий на всех уровнях. Инвестиции должны быть направлены на целостное развитие молодежи, обогащение ее знаний и культуры, основанных на общих ценностях и чувстве ответственности и вклада», - отметил он.