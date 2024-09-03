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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выразил благодарность создателям государственного гимна и герба
В теплой атмосфере празднования Дня независимости генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам воскурил благовония в память о покойном музыканте Ван Као и вручил подарки его супруге, детям и внукам.
От имени руководителей партии и государства генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что благодарен покойному музыканту Ван Као за его огромный вклад во вьетнамскую революцию. Он подтвердил, что помимо государственного гимна музыкант Ван Као создал множество других музыкальных произведений, которые имеют важное значение и духовное вдохновение, внося важный вклад в построение блока великого национального единства.
Тем же утром генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам посетил семью покойного художника Буй Чанг Чыока, автора государственного герба Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам заявил, что по случаю Национального праздника от имени руководителей партии и государства он пришел воскурить благовония, чтобы почтить память и выразить благодарность художнику Буй Чанг Тьыоку за его большой вклад в развитие страны.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам подтвердил, что работы художника Буй Чанг Чыока тщательны, подробны и очень привлекательны. Помимо государственного герба, художник Буй Чанг Тьыок является дизайнером Ордена «Золотая звезда», Ордена Хо Ши Мина, Ордена Независимости, Ордена Труда и логотипов многих отраслей. Все его работы имеют уникальные характеристики, демонстрирующие энтузиазм и талант художника.