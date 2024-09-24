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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с членами Вьетнамской инновационной сети в США
Они подчеркнули, что Вьетнаму необходимо сосредоточиться на развитии высококачественных человеческих ресурсов и привлечении иностранных инвестиций, особенно в области исследований и разработок, и в то же время призвали к проведению более специализированных семинаров для привлечения талантов и поддержки бизнес-стратегии страны и расширения рынка.
Эксперты выразили желание, чтобы больше предприятий инвестировали во Вьетнам, и призвали правительство Вьетнама разработать политику, обеспечивающую эффективную деятельность предприятий.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подчеркнул важность этой встречи как момента для осмысления прошлых достижений и обсуждения будущих целей, в частности, для объединения знаний, опыта и ресурсов между Вьетнамом и вьетнамским экспертным сообществом в США.
Он подчеркнул, что страна вступает в исторический акцент, эру подъема нации - период спринта для вьетнамской революции, чтобы достичь своих целей за 100 лет под руководством Коммунистической партии Вьетнама и отметить столетие современного Вьетнама.
Лидер отметил и высоко оценил усилия Министерства планирования и инвестиций по созданию и развитию Вьетнамской инновационной сети, а также активный вклад членов сети и вьетнамских экспертов в США в крупные программы и проекты Вьетнама и их значимые усилия по продвижению роли и ресурсов сообщества вьетнамских экспертов и интеллектуалов по всему миру в непосредственном участии в содействии и улучшении научно-технического и инновационного потенциала страны.
Высший руководитель подчеркнул, что после того, как Вьетнам и США повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, в Совместном заявлении была достигнута договоренность о развитии сотрудничества в области обучения и наращивания потенциала в сфере полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ), чтобы Вьетнам мог участвовать в глобальной цепочке создания стоимости. Для достижения этой цели Вьетнаму необходимо сосредоточиться на создании высококачественных человеческих ресурсов для удовлетворения будущих потребностей развития в направлении цифровой трансформации и зеленой трансформации на основе инноваций, подчеркнул он.
Он предложил, чтобы сеть продолжала продвигать свою связующую роль, расширять участие новых членов и укреплять сотрудничество между вьетнамскими и международными экспертами и интеллектуалами для долгосрочной выгоды родины.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что широкое участие вьетнамского сообщества экспертов и интеллектуалов во всем мире не только способствует решению технических и технологических проблем, но и открывает новые возможности для широкого сотрудничества в области науки, технологий и инноваций с ведущими мировыми партнерами.
Он заявил, что сеть должна налаживать более прочные международные связи, обмениваться знаниями и применять передовые технологии в процессе развития страны, одновременно повышая свою роль в качестве моста знаний и технологий и привнося квинтэссенцию и прогресс мира во Вьетнам.
По его словам тесная координация внутри страны и за рубежом между агентствами и организациями системы является решающим фактором в достижении основных целей, имеющих прорывное значение для Вьетнама, чтобы реализовать свою цель роста, основанную на фундаменте высокотехнологичного научно-технологического развития и инноваций в новую эпоху.