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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с сенатором США
С повышением уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства отношения между Вьетнамом и США действительно вступили в новую главу, сказал он, отметив, что для того, чтобы отношения между двумя странами достигли сегодняшнего уровня, Вьетнам высоко ценит большой вклад Конгресса США, а также «ледоколов», таких как покойный сенатор Джон Маккейн, сенатор Патрик Лихи, сенатор Джон Керри, в оздоровление и развитие отношений между двумя странами.
То Лам подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации связей, являясь другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, и особенно придает значение целям своего развития и роста в новую эпоху.
Он сказал, что рад отметить положительные результаты в реализации рамочной программы всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США за прошедший год, и выразил надежду, что Конгресс США продолжит поддерживать сильное и стабильное развитие новой рамочной программы партнерства.
В преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в 2025 году То Лам выразил надежду, что обе стороны продолжат активно и эффективно реализовывать Совместное заявление о модернизации отношений между Вьетнамом и США в 2023 году, особенно США продолжат обмен мнениями и координацию действий, чтобы вскоре признать статус рыночной экономики Вьетнама; тесно сотрудничать с Вьетнамом, чтобы совместно вносить позитивный и ответственный вклад в общую работу международного сообщества, и реагировать на глобальные проблемы.
В свою очередь, Кунс, который также является членом сенатского комитета по международным отношениям, подтвердил, что США считают Вьетнам ведущим партнером в регионе и заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Он также выразил радость по поводу повышения статуса отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства и существенного прогресса, достигнутого в реализации этой основы отношений за последнее время, включая расширение обменов и встреч между законодательными органами двух стран.
Это важная основа для укрепления взаимопонимания и сотрудничества двух сторон во всех каналах и областях, включая новые потенциальные области, такие как чистая энергетика, сжиженный природный газ (СПГ), цифровая трансформация, высокие технологии, защита окружающей среды, реагирование на изменение климата, заявил он.
Он пообещал продолжать содействовать реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнерства и поддерживать традиции, оставленные предыдущими поколениями сенаторов, особенно в сотрудничестве по преодолению последствий послевоенного периода.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам воспользовался случаем, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за своевременную поддержку американским народом вьетнамского народа в его усилиях по преодолению тяжелых последствий, вызванных недавним супертайфуном Яги.