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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с Секретарем парткома провинции Гуандун
Пользуясь случаем, он еще раз поблагодарил за чувства и глубокие соболезнования партии, государства и народа Китая, а также Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Китая Си Цзиньпина в связи с кончиной главы КПВ Нгуен Фу Чонга.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул, что его первый государственный визит в Китай после вступления в должность лидера Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) вместе с Генеральным секретарем КПК, Председателем Си Цзиньпином и другими ключевыми руководителями Китая призван обсудить меры по дальнейшему углублению и развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и созданию вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение, отвечающего интересам двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и первостепенное значение развитию связей с Китаем.
Выразив свои эмоции во время почтения памяти мученика Фам Хонг Тхая в мемориальном парке Хуанхуаган и посещения памятного места - штаб-квартиры Вьетнамской революционной молодежной лиги, он поблагодарил партийный комитет, администрацию и жителей провинции Гуандун и города Куанчжоу в частности за сохранение и консервацию важных исторических свидетельств революционного процесса во Вьетнаме. Они стали символом традиционной дружбы, солидарных и тесных связей между двумя партиями, двумя странами и двумя народами, сказал он.
Приветствуя генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и вьетнамскую делегацию, Секретарь парткома провинции Гуандун Хуан Куньмин, который также является членом Политбюро, выразил честь городу Гуанчжоу провинции Гуандун, который был выбран в качестве первой остановки в рамках первого государственного визита товариша То Лама в Китай в качестве главы Партии и Государства Вьетнам, особенно по случаю 100-летия приезда в Гуанчжоу Президента Хо Ши Мина для участия в революционной деятельности. Это свидетельствует о высоком уважении Партии и Государства Вьетнам к давней традиционной дружбе между двумя Партиями и двумя странами, добавил он.
Секретарь парткома провинции Гуандун Хуан Куньмин поздравил товариша То Лама с избранием на пост Генерального секретаря ЦК КПВ.
Лидер провинции Гуандун выразил свое впечатление о выдающихся достижениях Вьетнама в области социально-экономического развития и все более укрепляющихся международных позициях под руководством КПВ, а также подтвердил свою уверенность в том, что под руководством Генерального секретаря, Президента То Лама Вьетнам продолжит добиваться все больших успехов, успешно выполнять резолюцию 13-го всевьетнамского съезда КПВ, а также вести подготовку и успешно организовывать 14-й всевьетнамский съезд КПВ.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам высоко оценил хорошие результаты сотрудничества между населенными пунктами Вьетнама и Гуандуном, способствующие развитию вьетнамско-китайских отношений.
Подтверждая общее понимание высших руководителей двух партий и двух стран о поддержке населенных пунктов двух сторон для расширения обменов и сотрудничества, товарищ То Лам предложил населенным пунктам Вьетнама и Гуандуну поощрять регулярные обмены и сотрудничество; укреплять существенное сотрудничество во всех областях, особенно в торговле, инвестициях и стратегической связи; приветствовать предприятия провинции Гуандун для расширения высококачественных инвестиций во Вьетнам в области цифровой трансформации, зеленого роста и инфраструктуры.
Кроме того, обеим сторонам настоятельно рекомендуется поощрять межличностные обмены и расширять сотрудничество в области подготовки кадров, укреплять дружбу между народами двух стран на низовом уровне и на уровне населенных пунктов, внося свой вклад в развитие вьетнамско-китайских отношений.
Товарищ Хуан Куньмин подтвердил, что партийный комитет и администрация провинции Гуандун придают большое значение отношениям с Вьетнамом и его населенными пунктами.
Он также подтвердил решимость и желание провинции Гуандун сотрудничать с потенциальными населенными пунктами Вьетнама для расширения дружеских обменов и существенного сотрудничества во всех областях, способствуя реализации общего понимания высших руководителей двух партий и двух стран, и поднятию вьетнамско-китайских отношений на новую высоту.