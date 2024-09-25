НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с руководителями ряда международных организаций
Он поблагодарил агентства ООН во Вьетнаме за поддержку страны в преодолении последствий тайфуна «Яги», предложив ООН развивать сотрудничество для повышения потенциала стран по реагированию на стихийные бедствия и управлению рисками и катастрофами.
Высший руководитель Вьетнама предложил генеральному секретарю ООН продолжать развивать сотрудничество в области энергетического перехода, зеленого перехода, цифровой трансформации и создания системы цифрового управления с учетом интересов развивающихся стран, в том числе Вьетнама.
Гутерриш, который когда-то выходил на улицы, чтобы поддержать войну сопротивления Вьетнама, выразил свои особые чувства к Вьетнаму и высоко оценил роль, положение и достижения социально-экономического развития Вьетнама.
Он высоко оценил активное участие Вьетнама в работе важных агентств ООН, а также во всех приоритетных областях деятельности ООН, особенно в миротворчестве, реализации Целей устойчивого развития, реагировании на изменение климата и содействии справедливому энергетическому переходу.
Стороны договорились продолжать укреплять диалог и углублять отношения Вьетнам - ООН и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - ООН в будущем, содействуя центральной роли АСЕАН в решении региональных вопросов, особенно в поддержании мира и стабильности в регионе, и мирном разрешении споров в Восточном море в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Они достигли консенсуса по мерам сотрудничества для содействия устойчивому развитию, возвращению Повестки дня 2030, ускорению энергетического перехода, укреплению потенциала для эффективного реагирования на глобальные вызовы и дальнейшему расширению участия Вьетнама в миротворческой деятельности ООН в будущем.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам воспользовался случаем, чтобы пригласить генерального секретаря ООН посетить Вьетнам в подходящее время.
На встрече с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подтвердил, что Вьетнам будет активно поддерживать его руководство, инициативы и приоритеты на текущий срок. Среди них - укрепление мира и безопасности с помощью многосторонних усилий, эффективная реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, повышение устойчивости уязвимых и менее развитых стран, устойчивое управление природными ресурсами, содействие гендерному равенству, расширение прав и возможностей молодежи, сокращение цифрового разрыва, улучшение инноваций и цифрового доступа.
То Лам заявил, что Вьетнам неизменно поддерживает многосторонний подход, при котором ООН играет центральную роль в глобальном управлении, а Генеральная Ассамблея ООН считается самым важным органом, состоящим из всех государств-членов. Вьетнам поддерживает реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР), сказал он.
Вьетнам также готов развивать трехстороннее сельскохозяйственное сотрудничество, которое состоит из спонсорской помощи партнеров по развитию, вьетнамских экспертов, технологий и культур, а также других стран, включая Камерун.
Янг, который ранее занимал пост премьер-министра Камеруна, высоко оценил отношения Вьетнама с ООН и Камеруном, его впечатляющие социально-экономические достижения и все более заметную роль на мировой арене. Он согласился сотрудничать с государством Юго-Восточной Азии в целях содействия соблюдению Устава ООН, международного права и многостороннего подхода.
Признавая сильные стороны Вьетнама в области науки, технологий и сельского хозяйства, Янг пообещал, что будет способствовать развитию сотрудничества между Вьетнамом и Камеруном в этих областях и серьезно рассмотрит и решит вопросы, поднятые вьетнамской стороной.
По этому случаю генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам передал председателю Генеральной Ассамблеи ООН приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем.
На встрече с Ахимом Штайнером, Администратором Программы развития ООН (ПРООН), генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам высоко оценил роль и вклад ПРООН в национальное строительство и социально-экономическое развитие Вьетнама за последние пять десятилетий.
На этом важном новом этапе развития он предложил ПРООН сосредоточиться на поддержке Вьетнама в получении знаний и ресурсов, содействуя передаче науки и технологий, направленных на создание зеленой экономики и экономики замкнутого цикла.
Высоко оценив вклад Штайнера во время его пребывания во Вьетнаме в качестве технического советника по безопасности водных ресурсов, вьетнамский лидер призвал ПРООН продолжать помогать стране и Комиссии по реке Меконг в устойчивом и эффективном управлении и использовании водных ресурсов, тем самым повышая устойчивость и реагирование на вызовы водной безопасности в бассейне.
Администратор ПРООН назвал Вьетнам образцом социально-экономического развития и реализации Целей устойчивого развития, что дает ценный практический опыт для Организации Объединенных Наций и международного сообщества.
Он подтвердил, что ПРООН гордится тем, что является партнером Вьетнама по развитию в области зеленого роста, энергетического перехода и инноваций, и готова поддержать страну в разработке политики зеленого, устойчивого и инклюзивного социально-экономического развития, а также в привлечении инвестиций, финансовых ресурсов и зеленых технологий для повышения адаптивности к изменению климата, содействия справедливому энергетическому переходу и цифровой трансформации для укрепления возможностей саморазвития Вьетнама и предотвращения превращения его в рынок для монополистических групп.
В беседе с исполнительным директором ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам высоко оценил текущее сотрудничество между двумя сторонами, которое приносит положительные результаты, особенно ценную поддержку ЮНИСЕФ в реализации национальной программы расширенной иммунизации детей во Вьетнаме.
Говоря о направлениях сотрудничества в будущем, То Лам подчеркнул важность обеспечения ресурсов для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), касающихся детей, особенно в области образования, здравоохранения, питания и вакцинации.
Он призвал ЮНИСЕФ предоставлять консультации по вопросам политики и пакеты поддержки Вьетнаму, чтобы обеспечить наилучший уход, защиту и образование для детей в районах, пострадавших от тайфуна Яги.
Он также предложил обеим сторонам провести значимые и практические мероприятия в честь 50-летия сотрудничества Вьетнама и ЮНИСЕФ и 35-летия ратификации Вьетнамом Конвенции ООН о правах ребенка (UNCRC) в 2025 году.
Рассел высоко оценила усилия Вьетнама по реализации ЦУР, особенно в области защиты детей, ухода за ними и образования, в частности, климатического образования. Она также высоко оценила готовность Вьетнама к предотвращению стихийных бедствий и оказанию помощи, отметив образцовый опыт и передовую практику страны, которыми можно поделиться с другими странами.
Она заявила, что ЮНИСЕФ продолжит активную реализацию Национальной программы Вьетнама и ЮНИСЕФ на период 2022-2026 годов, чтобы наилучшим образом удовлетворить приоритеты Вьетнама, поддерживая усилия по устранению последствий после тайфуна, особенно для обеспечения скорейшего возобновления работы школ.
ЮНИСЕФ готов сотрудничать с Вьетнамом в рамках инициативы страны по проведению Международного дня игр 11 июня каждого года, сказала она, и надеется, что Вьетнам станет партнером ЮНИСЕФ в продвижении доступа девочек к науке и технологиям.