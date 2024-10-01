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Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с премьер-министром Монголии
Они договорились и дальше укреплять политическое доверие, поддерживая обмен делегациями всех уровней, наращивать существенное и взаимовыгодное сотрудничество для создания значительного сдвига в экономических, торговых и инвестиционных отношениях, а также продолжать поддерживать роль вьетнамо-монгольской межправительственной комиссии.
Они будут активно поощрять компании к участию в программах продвижения торговли и инициативах по налаживанию деловых связей в каждой стране, стремясь к стабильному росту торгового сотрудничества. Лидеры подчеркнули важность углубления обменов между людьми, культурного и образовательного сотрудничества, а также содействия расширению совместной работы в сфере труда, науки и технологий, информации и коммуникаций.
То Лам подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит политику ценного сотрудничества с Монголией, и выразил желание развивать двусторонние связи все более практически, эффективно и долгосрочно, в соответствии с интересами, потенциалом и потребностями обеих стран.
Он высоко оценил подписание нового документа о сотрудничестве между Коммунистической партией Вьетнама (КПВ) и МНП, который заложил основу для развития межпартийных отношений в будущем.
По этому случаю То Лам поблагодарил правительство и народ Монголии за поддержку в размере 200 000 долларов США для помощи местным жителям северного Вьетнама в восстановлении после разрушений, вызванных недавним тайфуном Яги.
Премьер-министр Монголии Оюн-Эрдэнэ поздравил Вьетнам с его социально-экономическими достижениями и все более важным положением и ролью в регионе и мире. Он подтвердил, что укрепление всестороннего и широкого сотрудничества с Вьетнамом является одним из главных приоритетов внешней политики Монголии в регионе.
Он пожелал дальнейшего расширения сотрудничества с Вьетнамом в различных областях, включая политику, национальную оборону и безопасность, экономику и торговлю, образование, научные технологии, транспорт, логистику, культуру, спорт, туризм и обмен между людьми, а также на многосторонних форумах и механизмах, соответствующих двустороннему всеобъемлющему партнерству.