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Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с премьер-министром Кубы

26 сентября во второй половине дня (по местному времени) в Гаване генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент государства То Лам встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент государства То Лам (справа) встречается с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Гаване 26 сентября. Фото: ВИA  

Премьер-министр Мануэль Марреро подтвердил, что визит генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама является историческим событием в отношениях между двумя странами. Он поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за их близкие чувства, а также ценную поддержку и помощь партии, государству и народу Кубы.

Премьер-министр также поздравил партию, государство и народ Вьетнама с большими достижениями в процессе обновления страны за последние почти 40 лет и высоко оценил их усилия по преодолению последствий тайфуна «Яги».

Со своей стороны, То Лам подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама глубоко признательны и всегда помнят искреннюю поддержку со стороны кубинского главнокомандующего Фиделя Кастро, поколений руководителей и народа Кубы делу национального освобождения, строительства и защиты вьетнамского народа.

Он также поблагодарил партию, государство и народ Кубы за поддержку вьетнамского народа в восстановительных работах после урагана.

Высший руководитель страны выразил свое уважение и признательность за достижения кубинского народа на пути к социализму в условиях многочисленных трудностей и вызовов.

То Лам выразил твердую уверенность в том, что благодаря огромной решимости и усилиям партия, государство и героический народ Кубы продолжат преодолевать трудности и вызовы и одерживать новые победы.

Он подтвердил последовательную позицию партии, государства и народа Вьетнама по объединению и решительной поддержке справедливой борьбы героического кубинского народа.

Лидеры двух стран оглянулись на сотрудничество между двумя странами за последнее время, выразив свое удовлетворение тем, что двусторонние отношения в области политики, иностранных дел и обороны продолжают укрепляться и становиться все более существенными, эффективными, надежными и устойчивыми.

Стороны подробно обсудили меры по повышению эффективности вьетнамско-кубинского сотрудничества во всех областях. Они подчеркнули, что правительствам двух стран необходимо продолжать оптимизировать существующие механизмы сотрудничества, включая межправительственную комиссию по экономическому, научно-техническому сотрудничеству, рассмотреть возможность создания новых механизмов и активно реализовывать существующие соглашения, расширяя сотрудничество между министерствами, ведомствами и населенными пунктами в различных областях в гибких формах.

Отметив, что Вьетнам в настоящее время является вторым по величине торговым партнером и крупнейшим инвестором из Азии и Океании на Кубе, обе стороны договорились о продвижении и повышении эффективности экономического сотрудничества, подчеркнув, что обе стороны должны продолжать уделять внимание проектам сотрудничества в области сельского хозяйства и изучать новые направления для эффективного и устойчивого сотрудничества.

Премьер-министр Кубы подтвердил, что создаст благоприятные условия для работы вьетнамских предприятий и внесет свой вклад в экономику карибской страны. То Лам предложил обеим сторонам активно использовать двустороннее торговое соглашение, чтобы в ближайшие пять лет увеличить двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов США.

Стороны также договорились продвигать исследования и расширять сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, фармацевтики, биотехнологий, медицинских услуг, телекоммуникаций, юстиции, туризма, строительства, транспорта, высоких технологий, цифровой трансформации, инноваций и других областях.

Они договорились продолжать обмениваться мнениями и тесно координировать свои действия по международным вопросам, поддерживая законные интересы друг друга.


ВИА/ИЖВ

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